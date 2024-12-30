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韓客機空難179死 僅2空服員生還 濟州航空同型波音機再傳起落架異常

編譯俞仲慈／綜合報導
南韓濟州航空空難確認機上179人罹難，僅2人生還。30日再傳該公司另一架同型波音737-800航班也因起落架故障而折返首爾。（歐新社）
南韓濟州航空空難確認機上179人罹難，僅2人生還。30日再傳該公司另一架同型波音737-800航班也因起落架故障而折返首爾。（歐新社）

南韓濟州航空(JEJU Air)一架客機29日在起落架未放下的情況下，迫降撞擊機場圍牆爆炸起火，釀成179人罹難，僅2人生還，是自1997年以來南韓傷亡最慘重的空難事件，不料隔天又傳出濟州航空從首爾飛往濟州的班機也因起落架異常，緊急返航，所幸人機平安。

濟州航空7C2216航班從泰國曼谷返回南韓全羅南道(South Jeolla Province)，原定上午8時30分降落在務安國際機場(Muan International Airport)，不料因起落架無法正常放下，在嘗試機腹著陸時失速衝出跑道而爆炸起火。

這架波音B737-800型客機載有175名乘客與6名機組人員，包括173名南韓人、2名泰國人，除了坐在機尾的一男一女兩名空服員獲救外，其餘179人全數罹難，是1997年大韓航空(Korean Airlines)波音747客機在關島叢林墜毀、造成228人死亡，南韓傷亡最慘重的空難意外。

一名泰籍罹難者的父親向美聯社透露，女兒長年在韓國工廠工作，因返回泰國探親，不幸在回程搭上死亡班機，他難掩傷痛表示：「從未想過這是我們最後一次見面。」

南韓政府第一時間動員1500人力投入救援行動，代理總統崔相穆(Choi Sang-mok)親赴務安國際機場坐鎮，慰問家屬，並針對此空難意外宣布全國降半旗哀悼一周。

美國總統拜登也發表聲明表達哀悼並強調：「美國隨時準備提供任何必要援助。」同時國家運輸安全委員會(NTSB)也宣布派遣調查小組前往南韓協助調查。

韓聯社(Yonhap News Agency)報導，南韓國土交通部證實，務安塔臺在當天上午8時57分向濟州航空班機發出鳥擊預警，不料僅1分鐘後，機長就發出求救訊號；9時左右客機在嘗試19號跑道迫降，9時3分客機在未放下起落架情況下進行機腹著陸，衝出跑道撞上機場圍牆，從鳥擊預警到客機爆炸起火，僅六分鐘時間。

南韓濟州航空空難確認機上179人罹難，僅2人生還。30日再傳該公司另一架同型波音...
南韓濟州航空空難確認機上179人罹難，僅2人生還。30日再傳該公司另一架同型波音737-800航班也因起落架故障而折返首爾。（歐新社）

務安消防局長稱起落架故障疑似與鳥擊有關，但飛安專家認為其中仍有許多疑點有待釐清，地方官員不應擅加揣測。

國土交通部證實尋獲兩具黑盒子，其中駕駛艙話音記錄器(CVR)完好無損，但飛行數據記錄器(FDR)外觀破損，若損毀程度嚴重，可能委託NTSB進行調查，需耗時半年以上。

另外，濟州航空7C101航班機30日上午6時37分從金浦國際機場(Gimpo International Airport)起飛後不久，出現起落架異常，於是緊急返航，載有161名乘客的班機已於7時25分平安降落，值得注意的是，執飛機型與前一天事故同屬波音737-800型客機，濟州航空機隊共有41架飛機，其中39架都屬該機型。

南韓 濟州航空 波音

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