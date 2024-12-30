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南韓空難／跑道為何沒噴泡沫 迫降前有無耗盡燃油

記者胡瑞玲／台北報導

南韓濟州航空空難，事故原因眾說紛紜。台灣朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，鳥擊可能導致飛機部分系統失效，但除要釐清系統故障原因，跑道上的觸地位置及飛機操作狀況也待調查人員釐清。

盧衍良指出，事故影片也可看出幾個情況，第一，飛機起落架沒有伸放，是以機腹摩擦的方式落地；第二，飛機的外型襟翼沒有伸放；第三，發動機的反推力恐有作動；第四，機翼上的減速板可能沒有升起。

盧衍良說，影片中可看出飛機觸地後以高速衝撞機場跑道外圍的障礙物，該機場跑道2800公尺長，應足夠航機起降操作，即便此類無起落架的緊急降落。

盧衍良表示，在起落架無法伸放情況下，駕駛員會試著採用其他方式伸放起落架，也會先在空中把剩餘燃油消耗到足供落地的最少狀態，有放油裝置的機型會採放油，除可減少飛機落地時重量，也能避免引發更大火勢。

在空中至飛機落地前的這段期間，機場會啟動緊急消防應變機制，包含必要情況下在跑道上噴灑泡沫，消防車輛也須在旁待命，但在目前有限資訊中都沒看到這些環節，因此，從遭遇鳥擊到落地的這個過程，具體發生那些系統故障？地空通聯內容？都需取得事實資料後才能夠釐清。

濟州航空 南韓

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