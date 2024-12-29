濟州航空179死僅5人驗屍 家屬怨屍檢速度慢：無法帶家人離開

濟州航空空難罹難家屬29日在機場焦急等待現場工作人員搜救與尋找遺體。(美聯社)

南韓濟州航空 29日發生嚴重空難，造成全機179人罹難、僅2名機組人員生還。根據南韓國土交通部30日消息，目前已確認140名死者身分，不過由於現場僅有5名驗屍官，導致部分家屬即使找到遺體仍無法離開，必須留在事發的傷心地等待完成法律程序；對此當局表示將加派驗屍官與助理人員，並且部署3台快速DNA 鑑定儀器。

南韓NEWS1報導，截至30日上午，179名死者中有140人確認身分，驗屍工作由光州檢察廳和木浦分院共同負責，主要透過與家屬的指紋對比進行辨識。但部分遺體毀損嚴重，還有未成年人，無法透過指紋辨識，需要進一步進行DNA分析。

罹難者遺體需由國家法醫部門完成屍檢、確認身分後，才能交還家屬進行喪葬儀式。

江原日報描述，儘管有上百具遺體，現場卻只有5名驗屍官，一名婦女已經確定4名罹難親人，卻礙於屍檢速度，遲遲拿不到死亡證明，她抽泣說：「我走不了，他們還沒開死亡證明，179人死亡，只有5名驗屍官，我不能帶著親人離開事故機場，這什麼情況？」

NEWS1指出，當局計畫部署3台快速DNA鑑定儀器，並且加派驗屍官與助理人員，加快辨屍工作。