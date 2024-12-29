我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

鳥擊、機腹摩擦觸地成火球 分析：濟州航空墜機4點待查

記者胡瑞玲／台北即時報導
南韓濟州航空7C 2216號航班29日上午發生降落事故，飛機衝出跑道撞上外牆後爆炸。(路透)
南韓濟州航空7C 2216號航班29日上午發生降落事故，飛機衝出跑道撞上外牆後爆炸。(路透)

南韓濟州航空737-800客機從泰國曼谷返程，機上載有175名乘客及6名機組人員共181人，29日上午發生墜機事故，降落在全羅南道務安國際機場著陸時失事，目前有2人生還，已知124人死亡。朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，鳥擊可能導致飛機部分系統失效，但除要釐清系統故障原因，飛機上跑道上的觸地位置及相關操作狀況也待調查人員釐清。

盧衍良表示，從事故影片中可以看到有鳥擊的狀況，就事故調查邏輯來看，鳥擊確實可能導致飛機部分系統失效，但系統故障的狀況極為複雜，尚無法直接確認鳥擊就是導致本次事故的原因，需進一步調查、判斷。

另外，盧衍良指出，事故影片也可看出幾個情況，第一，飛機的起落架沒有放，是以機腹摩擦的方式落地；第二，飛機的外型襟翼沒有伸放；第三，發動機的反推力恐有作動；第四，機翼上的減速板可能沒有升起。

盧衍良說，影片中可看出，飛機觸地後以高速衝撞機場跑道外圍的障礙物，而該機場的跑道長2800公尺，一般來說已足夠航機起降操作，即便此類無起落架的緊急降落，程序上照理說也足夠，因此，飛機在跑道上的觸地位置、相關操作狀況，還需由調查人員進一步釐清。

盧衍良表示，一般在起落架無法伸放的情況下，駕駛員會試著採用其他方式伸放起落架，也會先在空中把剩餘的燃油，燒到足供落地的最少狀態，因為如果有放油裝置的機型，便會採用放油的方式，屆時除可減少飛機落地時的重量，也能避免引發更大的火勢。

盧衍良指出，而在空中至飛機落地前的這段期間，機場也會啟動緊急消防應變機制，包含必要情況下，需先在跑道上噴灑泡沫，消防車輛也須在旁待命等措施，但在目前有限的資訊中，都沒有看到這些環節，因此，從遭遇鳥擊到落地的這個過程中，具體發生那些系統故障，以及期間地空通聯的情況內容等，都需要逐一取得事實資料後才能夠釐清。

泰國 濟州航空 南韓

上一則

重大空難 濟州航空代表致歉後閃人 不甩媒體追問挨轟

下一則

荷航也轉降失控偏離跑道 與濟州航空失事班機都是波音737-800

延伸閱讀

韓濟州航空開業20年首次墜機 全球上百航空有波音737-800

韓濟州航空開業20年首次墜機 全球上百航空有波音737-800
韓濟州航空失事 最小乘客3歲 班機下一趟原將飛往北京

韓濟州航空失事 最小乘客3歲 班機下一趟原將飛往北京
南韓客機降落衝撞著火 機上179人推測罹難、僅2人獲救

南韓客機降落衝撞著火 機上179人推測罹難、僅2人獲救
濟州航空道歉了 失事客機機齡15年 40架機隊「有38架是同款」

濟州航空道歉了 失事客機機齡15年 40架機隊「有38架是同款」

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如