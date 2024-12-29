韓濟州航空開業20年首次墜機 全球上百航空有波音737-800

南韓濟州航空一架波音737-800客機29日驚傳墜毀，死亡人數不斷攀升，截至目前已發現124具遺體。(路透)

南韓濟州航空 驚傳失事，一架波音 737-800客機從泰國曼谷飛往南韓務安國際機場，疑因遭鳥擊導致起落架無法正常放下，造成機腹著陸後失速衝撞外牆爆炸，截至目前至少124人確認罹難。據了解這是濟州航空開業20年發生最嚴重的墜機事故。737-800是波音737系列中最受歡迎的機型，全球有上百家航空公司擁有此款飛機，包括華航。

朝鮮日報報導，這架失事的波音737-800於2009年生產，2017年起由濟州航空營運，主要執飛中短程航線，南韓目前共有101架相同型號的飛機。

截至今年九月，波音已交機737-800近5000架，是737系列中最受歡迎的機型。目前擁有波音737-800的航空公司上百家，包括美國航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、愛爾蘭瑞安航空、中國國際航空等，台華航機隊中也有波音737-800。

濟州航空是總部位於南韓濟州的低成本航空公司 ，創立於2005年，這次的事故是繼2007年滑出跑道後，18年來最大的嚴重死傷墜機事故。

回顧波音737-800空難史，從2006年以來共發生26起意外，以下10起釀成死亡：