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「別搭濟州航空」 2月已有爆料文：維修環境差、機體長期缺陷

編譯盧思綸／即時報導
濟州航空29日發生重大空難。(美聯社)
濟州航空29日發生重大空難。(美聯社)

南韓NEWS1報導，濟州航空29日驚傳客機墜毀，一架波音737-800型客機疑因起落架無法正常放下，最終失控衝撞外牆而爆炸，截至目前造成至少85人罹難。現在南韓網路論壇紛紛傳出濟州航空維修環境惡劣，且有多人指出一直存在機體缺陷問題。

南韓匿名分享職場八卦與職業建議的社群平台「Blind」，一則今年2月以「別搭濟州航空」的文章，隨著29日這起墜機事故迅速在南韓引起關注。

作者A先生聲稱自己在濟州航空工作，他寫道，「最近經常發生引擎故障，根本不知道什麼時候會掉下來」，並表示，「因為選錯了總經理，整個維修、運營、財務都亂七八糟」。

這名A先生還補充道，「現在大家都在想辦法逃到其他航空公司」。

南韓匿名分享職場八卦與職業建議的社群平台「Blind」，一則今年2月以「別搭濟州...
南韓匿名分享職場八卦與職業建議的社群平台「Blind」，一則今年2月以「別搭濟州航空」的文章，隨著29日這起墜機事故迅速在南韓引起關注。（取材自Blind社群）

另外還有傳聞指出，濟州航空的維修人員沒有足夠的休息時間，且工作量遠超過其他航空公司，工作環境非常惡劣，這也使得本來就不穩定的機體安全更加堪憂。

一位自稱是濟州航空維修人員的B先生表示，「維修人員需要連夜工作13至14小時，除了20分鐘的吃飯時間，根本沒有休息時間」。他還說，「由那些疲憊不堪、沒有得到應有待遇的人來維修飛機，這樣的情況下，發生重大事故也不奇怪」。

B先生強調，「在航空維修界有句話：『在濟州航空待滿兩年，去哪裡都能撐得住。』」

濟州航空員工C先生最近在「Blind」中發表了一篇文章，表示「昨天和今天凌晨，維修事故已經發生了3起，員工們辛苦了」。

C先生進一步指出，「昨天發生了一起國內航線的維修事故，導致一整天的連鎖延誤」，他還提到，「前往峴港和富國島的航班也都因為問題被迫返回機場。」

南韓 波音 濟州航空

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