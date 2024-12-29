韓濟州航空失事已120死 多名乘客被拋出機外…恐難辨識身分

南韓濟州航空29日在全羅南道機場降落時疑因故障失控撞上圍牆後爆炸，當地消防人員在現場搜救，一件飛機上的黃色救生衣掛在圍牆鐵絲網上。(路透)

南韓濟州航空 (JEJU Air)一架客機在當地時間29日上午準備在全羅南道(South Jeolla Province)國際機場降落時，因為迫降失敗衝出跑道，撞擊圍籬，機身爆炸起火，已知至少有120人不幸罹難。

根據韓聯社(Yonhap News Agency)報導，濟州航空一架編號7C2216號客機從泰國 曼谷返回南韓全羅南道，原定上午8時30分降落在務安國際機場(Muan International Airport)，不料疑似遭到鳥擊，導致起落架無法正常放下，客機原本打算在機場一號跑道迫降，發現無法正常著陸又復飛，不過第二次嘗試機腹著陸，最終失速衝出跑道、撞上圍欄而釀災。

這架波音B737-800型客機載有175名乘客與6名機組人員，機上共181人，其中173名南韓人、2名泰國人，目前已知罹難人數增至120人。

泰國總理貝東塔(Phaethongthan Chinnawat)得知噩耗後透過社群媒體向所有死者與傷者家屬表示慰問，並下令泰國外交部全盤掌握意外細節。

根據首爾當地媒體報導，當時機上有一名乘客傳簡訊告知前來接機的家屬：「要等一等，有鳥類卡在機翼上。」接著又透露現在無法降落，家屬詢問無法降落的情況從何時開始，這名乘客回覆：「就是剛剛，我現在要講遺言嗎？」然後該名乘客傳完簡訊就失去音訊。

根據南韓媒體公布的事發影片，顯示這架雙引擎飛機在沒有放下起落架的情況下，沿著跑道滑行隨後撞擊圍籬，機身頓時斷成兩截並爆炸起火，而且火勢相當猛烈，機鼻全毀，僅機尾受損程度較輕。

報導指出，南韓代理總統崔相穆(Choi Sang-mok)第一時間得知消息後，下令動用一切資源全力救援並親赴務安國際機場指揮坐鎮。

目前僅有機尾一男一女、兩名空服員獲救，其中女性空服員左肩骨折、頭部受傷，所幸意識清楚，不過當醫生詢問她哪裡痛時，她沒有回答反而不斷詢問：「我為什麼在這裡」、「發生什麼事」，似乎完全忘記剛才發生的意外。

目前空難現場已經設立臨時停屍間安置罹難者遺體，同時全羅南道消防廳透露，機上181人除了最初獲救的兩人，推測其他人員恐怕全數罹難，因為機體與圍牆相撞後，機上多名乘客被甩出機外，幾乎沒有存活可能性，而且機身大面積損毀，罹難者身分難以辨識。