加拿大260院校涉勾結偷渡集團 助印度學生來美

印度 當局26日表示，正在調查加拿大 超過260間院校與孟買兩家犯罪組織之間的聯繫，該兩組織涉嫌安排印度人「假求學、真偷渡 」，非法安排國際學生穿越加美邊境抵達美國。負責調查的印度多個執法機構曾在多個城市搜查，搜獲涉及人口販運的實體證據，但當局尚未呈交法院審理。

加拿大廣播電台報導，印度執法部門稱，兩個當地組織被指為人安排報讀加拿大大學。但這批學生抵達加拿大後卻不會踏足校園半步，而是非法跨越美加邊境。

執法部門稱，其中一家組織與112所加拿大學院簽訂了協議，另一家則與150多所學院簽訂協議，但印度當局并沒有說明院校及機構名字。

調查顯示，每年約有3.5萬名學生從這些組織申請到外地各所高校。這兩組織的網絡，在印度全國擁有約3500家代理機構，其中800家處於活躍狀態。而執法部門在搜查行動中證實偷渡集團在古吉拉特邦擁有約1700名代理，並在全國其他地方聘用約3500名工作人員，負責辦理學生出國事宜。

上述指控尚未獲得證實。聯邦政府、加拿大皇家騎警（RCMP）、印度駐渥太華高級專員公署和幾所加拿大大學的官員至今未有回應。美國大使館則表示不予置評。

印度當局稱，是在2022年1月發現39歲的帕特爾（Jagdish Patel）與妻兒4人在曼尼托巴省與美國邊境附近被凍死后展開調查的，調查人員認為這宗事件與人口走私活動有關。印度就此展開調查，得出偷渡集團集團向每名偷渡者索取9萬至10萬加元（約6.2萬至7萬美元）的費用，安排他們從加拿大進入美國。

上個月，美國明尼蘇達州判審團裁定兩名男子非法販運人口到美國、運送偷渡集團并對他們進行剝削等4項罪名成立。

事件正值加印關系陷入困境。加拿大10月驅逐了6名印度外交官，指控他們利用職務之便，收集加拿大人的信息轉交給犯罪團伙作為目標。