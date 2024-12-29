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以軍突襲 北加薩僅存大醫院停擺

編譯中心／綜合28日電
以色列突襲加薩北部卡邁爾艾德旺醫院，院內病患從該醫院撤離。（路透）
以色列突襲加薩北部卡邁爾艾德旺醫院，院內病患從該醫院撤離。（路透）

世界衛生組織（WHO）表示，以色列27日在卡邁爾艾德旺醫院附近鎖定哈瑪斯武裝分子展開軍事行動，讓這座北加薩最後一座大型醫療設施部分大樓被嚴重破壞和焚毁，停止運作。加薩民防部門28日稱以軍拘留醫院的數十名醫護人員盤問，包括院長薩菲亞，並且逮捕了超過240名哈瑪斯、伊斯蘭聖戰恐怖分子以及其他涉及恐怖活動的人員。

中央社引述法新社報導，世衛組織在社群平台X發布聲明：「初步通報指出，一些重要就診科別在突襲時遭嚴重焚毀。」

以色列軍方在聲明中稱，自以軍10月在北加薩展開全面行動以來，卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）即成「恐怖分子組織的關鍵據點，持續被用作恐怖分子的窩藏處」。

世衛組織表示，據稱仍在醫院內的60名醫護人員與25名病患情況危急，包括使用人工呼吸器的病患。

世衛組織表示，中度到重度的傷病患者被迫撤到遭摧毀且沒在運作的印尼人醫院（Indonesian Hospital），對他們的安全「深感擔憂」。

以軍說它們是根據醫院附近有「恐怖分子基礎設施與特工的」情報而展開行動，聲稱在卡邁爾艾德旺醫院附近展開最新行動前，軍方已協助從醫院疏散350名病患和醫護人員。

然加薩衛生部門引述醫院院長薩菲亞（Hossam Abu Safiyeh），指以軍「朝醫院所有外科部門放火」，「他們有系統地毀壞加薩醫療體系，等於對數以萬計需要醫療照顧的巴勒斯坦人判處死刑。」

哈瑪斯否認武裝分子出現在卡邁爾艾德旺醫院內，指控以軍強闖，敦促聯合國設立調查委員會「徹查在北加薩犯下的罪行規模」。

以軍則表示，行動期間「逮捕超過240名哈瑪斯、伊斯蘭聖戰恐怖分子以及其他涉及恐怖活動的人員，其中一些人還試圖冒充病患或利用救護車逃跑」。

以色列突襲加薩北部卡邁爾艾德旺醫院，院內病患從該醫院撤離。（路透）
以色列突襲加薩北部卡邁爾艾德旺醫院，院內病患從該醫院撤離。（路透）

加薩 哈瑪斯 世衛

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