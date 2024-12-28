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日本新年假期上路 機場車站湧現出國返鄉人潮

中央社東京綜合外電報導
日本28日開始放新年假期，成田機場一早就擠滿出國旅客。而在國內部分，車站、機場及高速公路都湧現返鄉人潮，高峰預估持續到30日。圖為成田機場示意圖。(美聯社)
日本28日開始放新年假期，成田機場一早就擠滿出國旅客。而在國內部分，車站、機場及高速公路都湧現返鄉人潮，高峰預估持續到30日。圖為成田機場示意圖。(美聯社)

日本部分民眾今天(28日)開始放最長可達9天的新年假期（日本稱年末年始），成田機場一早就擠滿出國旅客。而在國內部分，車站、機場及高速公路都湧現返鄉人潮，高峰預估持續到30日。

日本經濟新聞報導，由於部分民眾加上前後週休二日，今年新年假期最多能放到9天，因此出國前往歐洲或夏威夷等地度假的人數也增加，位於千葉縣的成田機場今天一早就擠滿拖著行李箱攜家帶眷的人潮。

住在千葉縣船橋市、要跟家人前往關島旅遊的42歲男性上班族說，「難得有這麼長的假期，所以決定要出國度假，希望跟孩子在泳池玩水過節」。

成田國際機場公司推估，12月27日到明年1月5日的出國人數，將比去年同期成長13.3%，達到46萬3400人，光是今天預估就有約5萬1200人出國。

日本航空（Japan Airlines）與全日本空輸（All Nippon Airways）表示，國際線航班訂位數是去年同期約1.2倍，截至今年12月23日止，訂位率已超過8成。

日本放送協會（NHK）報導，今年新年假期首日，往來新大阪站與廣島站的山陽新幹線就受到岡山縣火災影響一度停駛，復駛後依舊造成車班誤點。

岡山縣備前市今天上午6時30分左右發生倉庫火災，消防單位獲報後花了約3個多小時撲滅火勢，無人受傷。

不過，由於該失火倉庫鄰近新幹線軌道區，JR西日本公司等表示，山陽新幹線列車一度停駛往來新大阪站與廣島站的雙向列車，直到上午8時過後才復駛。

截至上午11時30分止，山陽新幹線部分車次最多已誤點約一小時。

日本各地今天湧現返鄉或出遊人潮，陸空交通一早就相當擁擠。各家JR公司表示，新幹線從今天起到12月30日都是返鄉出遊高峰，各車次全天幾乎都已客滿，目前僅剩九州及西九州新幹線部分車次尚有空位。

受到山陽新幹線誤點影響，JR新大阪站驗票閘門附近人潮洶湧，許多乘客都停留在電子布告欄前或利用智慧型手機確認發車資訊。

帶著1歲孩子要回靜岡縣老家的20多歲夫妻說，要搭的車次似乎誤點約一小時，本想讓小孩睡覺搭新幹線，但可能有點難，「儘管是一次不太順利的新年假期，但還是希望能在老家好好放鬆」。

在空中交通部分，日本航空及全日空從今天起到31日止，各大城市飛往地方的航班幾乎都已客滿。高速公路部分路段從上午起出現塞車潮，目前預計車多情況將持續到30日止。

日本 智慧型手機 夏威夷

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