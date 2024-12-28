韓股16年來最糟 韓媒憂「代理的代理」總統扛不住經濟

南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。（新華社）

南韓 國會27日表決通過彈劾 代理總統職務的國務總理韓惪洙，創下南韓憲政史上首次。副總理兼企畫財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。

韓聯社報導，崔相穆稍早表示：「在全球貿易戰爭和國家緊急狀態的時代，國家事務缺乏司令塔，將對我國的公信力、經濟、國家安全和治理的連續性造成嚴重損害。」

南韓總統尹錫悅彈劾案27日在憲法法院開庭，位於首爾鐘路區的法院外有民眾集結，持「立即罷免」的標語並高喊「倒尹」口號。（美聯社）

朝鮮日報社論指出，在尹錫悅戒嚴後，南韓經濟遭到外國人大量拋售股票，韓元對美元匯率 持續暴漲，消費、投資心理指標均跌至2008年全球金融危機以來的最低水準，受到「第一輪衝擊」。

該文指出，在以韓悳洙為中心的政府努力下，國家信用等級雖維持在平常水準，但仍舊如履薄冰。如果進入「代理的代理」體制，南韓政治風險勢必會再度凸顯。屆時，還可能出現匯率和美元籌款利率暴漲等「第2輪衝擊」。「如果再加上川普的關稅炸彈，韓國經濟承受得住嗎？」

該文寫道，共同民主黨似乎期待崔相穆能對他們言聽計從。但如果崔相穆也堅守與韓悳洙相同的原則，「民主黨要怎麼辦，還要彈劾崔相穆嗎？等到出現代理的代理的代理，國家將何去何從？」

因南韓政局持續混亂，韓元兌美元匯率27日盤中重貶1.1%，再探近16年來新低。專家警告，在南韓政局依然動盪下，若當局不干預匯市，韓元可能貶破1美元兌1500韓元大關。不只匯市，南韓股市也面臨自2007至2008年全球金融危機後的16年來最糟情況。

由於今年股市只剩30日這個交易日，從目前走勢來看，自7月以來韓股確定呈現連6個月下跌。

此外，韓媒報導及專欄文章均示警，美國總統當選人川普16日在佛州海湖莊園記者會，將南韓排除在他打算舉行領袖會談的國家名單之外。南韓似乎在他的外交討論中遭邊緣化。

川普在談到與北韓領袖金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和日本首相石破茂會面的計畫時，卻獨漏美國在東北亞的重要盟友南韓。

此一遺漏引發首爾對韓美同盟前景的擔憂，而該同盟長久以來是朝鮮半島和平穩定的基石。目前南韓國內的政治情勢和總統尹錫悅不確定的政治未來使該國外交出現真空，難以採取積極的外交政策。