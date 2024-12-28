「一直為房租奮鬥」 英6成房客有困難 民間有1心願

一項民意調查顯示，英國超過6成民眾感到按時繳清房租有困難，其中23%自認「一直在為房租奮鬥」；圖為倫敦一處社宅。（中央社）

一項民意調查顯示，英國僅約32%有工作、自付房租，且是承租私宅而非社會住宅的民眾有能力不感困難地按時繳清房租，超過6成民眾則感到有困難，其中23%自認「一直在為房租奮鬥」。

超過20位英國企業界高階經理人，以及非政府組織和工會代表近日聯名致函財政大臣里夫斯（Rachel Reeves），呼籲政府投入更多資源、加速興建社會住宅：每年需興建9萬戶供出租社宅，並持續這麼做長達10年。

根據英國「衛報」獨家取得的信函內容，長期缺少社宅對英國社會、企業、勞動力和生產力造成巨大負面影響，且住房問題有惡化趨勢，影響英國的國家和經濟發展。

信函指出，供出租的社宅是唯一貨真價實的可負擔住宅，因為房租會與當地收入水準連動。

7月上台執政的英國工黨在競選期間曾承諾在任期內興建150萬戶可負擔住宅，並將為此鬆綁土地利用等建設法規限制。法規鬆綁相關措施已陸續開始推動，但地方政府財源和中央預算 規劃仍是一大挑戰。根據英國制度慣例，下一次國會大選不得晚於2029年8月中旬以前舉行。

在英國推動居住正義的公益組織「遮蔽所」（Shelter）委託市場分析公司「輿觀」（YouGov）執行的民調 結果顯示，超過6成英國民眾按時繳清房租有困難。

高利率 、各項成本上升、政府對普遍差強人意的社宅提高安全和品質要求，相關挑戰也可見於大倫敦以外英國其他地方，而解決住宅問題，勢必牽動財政與資源分配的排序取捨。隨著英國今年可能出現第3季和第4季國內生產毛額（GDP）成長連續掛零、通膨率持續微幅上揚、央行不傾向調低利率的情況，工黨政府確實面臨可觀挑戰。