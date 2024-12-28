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法1年換4位總理 巴奧因憲政混亂蒙塵 法媒：最糟一年

編譯中心／綜合27日電
法國巴黎2024年成功舉辦奧運，獲得國際一致讚譽。圖為衝浪、拳擊、射箭等6座運動中的「米洛的維納斯」彩色雕像，而雕像背後，正是今年一切憲政危機的發生場域「國民議會」。（中央社）
法國巴黎2024年成功舉辦奧運，獲得國際一致讚譽。圖為衝浪、拳擊、射箭等6座運動中的「米洛的維納斯」彩色雕像，而雕像背後，正是今年一切憲政危機的發生場域「國民議會」。（中央社）

雖然法國今年順利主辦巴黎奧運，獲極高評價，然而一年換4位總理、經濟放緩和社會動盪，使得奧運在法國人心中也因憲政混亂而蒙塵，法國評論更形容，2024年是第五共和最糟糕年份之一。

儘管巴黎奧運的圓滿榮光及巴黎聖母院的盛大重啟，作為全球性盛事，都讓法國極為風光，也讓法國總統馬克宏贏了面子。然而如今法國政局混亂、經濟成長放緩、財政赤字也將占經濟產值的6%，高於預估的5%，因此不少觀察家批評，在這2大門面背後，法國實則一片狼藉。

世界報在24日的評論中表示，這一年內法國換了4位總理，此現象是1934年以來首次；政府好幾周內只能限於處理「日常事務」、農業法案與臨終法案在內的法案塞車。更重要的，來年將至，2025年預算法案卻竟因國會亂局而遲遲未能通過，令各界憂心，「缺乏（國會）多數，這個國家已經無上限，且動彈不得」。

法國公眾意見機構（IFOP）日前公布一份最新民調，請問法國民眾2024年最印象深刻的事件。其中首位，便是馬克宏毫無預警解散國會，並於6月30日及7月7日舉行兩輪國會選舉，近45%認為這是今年最重要事件；接著，才是2024巴黎奧運與帕運，有38%受訪者認為這是年度最重大事件。

政治所引發的社會動盪造成許多後果，8個雇主組織與工會中有7個24日簽署公開信，要求政府與政治重拾「穩定、可見度與平靜」。新聞稿寫道：「國家的不穩定已經帶來嚴重社會後果，導致經濟危機的風險。」

自馬克宏2017年上任以來，經歷數次國會解散與倒閣風險，國家深陷憲政混亂。世界報評論認為，如今的憲政危機來自三方削弱：總統職權、國會職權與總理職權。

評論指出，總統常因單方面的決策而被要求下台；國會因勢力三分而面臨癱瘓；總理則因倒閣威脅而舉步維艱。

巴黎奧運 馬克宏 預算

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