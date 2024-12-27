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南韓憲政危機 財長崔相穆成「代理的代理」 韓媒憂經濟扛不住

編譯梁采蘩／即時報導
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。（美聯社）
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。（美聯社）

南韓國會27日表決通過彈劾代理總統職務的國務總理韓惪洙，創下南韓憲政史上首次。副總理兼企畫財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。

韓聯社報導，崔相穆今天稍早在記者會上表示：「在全球貿易戰爭和國家緊急狀態的時代，國家事務缺乏司令塔，將對我國的公信力、經濟、國家安全和治理的連續性造成嚴重損害。」

朝鮮日報社論指出，在尹錫悅戒嚴後，南韓經濟遭到外國人大量拋售股票，韓元對美元匯率持續暴漲，消費、投資心理指標均跌至2008年全球金融危機以來的最低水準，受到「第1輪衝擊」。

該文指出，在以韓悳洙為中心的政府努力下，國家信用等級雖維持在平常水準，但仍舊如履薄冰。如果進入「代理的代理」體制，南韓政治風險勢必會再度凸顯。屆時，還可能出現匯率和美元籌款利率暴漲等「第2輪衝擊」。「如果再加上川普的關稅炸彈，韓國經濟承受得住嗎？」

該文寫道，共同民主黨似乎期待崔相穆能對他們言聽計從。但如果崔相穆也堅守與韓悳洙相同的原則，「民主黨要怎麼辦，還要彈劾崔相穆嗎？等到出現代理的代理的代理，國家將何去何從？」一番話也道出南韓正面臨的政治危機。

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