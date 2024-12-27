涉險渡海前往西班牙 今年逾萬移民喪命失聯 創17年紀錄

一艘西班牙海岸防衛隊船25日發現一艘載有移民的船隻後，將其拖行至西班牙加那利島的港口。(路透)

非政府組織「步行邊界」(Walking Borders)26日宣布，2024年至少有1萬457名移民 在試圖經海路抵達西班牙期間死亡或失蹤。這個數字不僅較去年大增逾50%，也是自2007年開始統計以來、17年最多的一次。

央廣引述法新社報導，在這份涵蓋2024年1月1日至12月5日的報告中，關注移民問題的組織「步行邊界」表示，今年增加的58%罹難移民包括1538名兒童和421名婦女；平均每天有30名移民命喪途中，高於2023年的18人左右。

這份報告的統計數據來源包括「步行邊界」為船上移民設立的求助專線、失蹤移民的親屬說法以及官方救援數據等。

報告把罹難人數激增歸咎於使用老舊船隻、航線因洋流強勁變得日益危險，以及海上救援服務不足。

「步行邊界」創辦人馬勒諾(Helena Maleno)發布聲明表示，「這些數據證明救援和保護系統徹底失敗。1年內就有超過1萬零400人死亡或失蹤，這個悲劇令人無法接受」。

報告指出，罹難者來自28個國家，其中大部分集中在非洲，但也有一些人來自伊拉克和巴基斯坦。

在罹難移民中，大多數死亡案件(9757人)都發生在從非洲前往加納利群島(Canary Islands)的大西洋航線上。加納利群島已連續第2年接收破紀錄人數移民，當地距離北非海岸約有100公里。

據西班牙內政部 ，今年1月1日至12月15日之間，共有6萬零216名移民以非正規方式入境，較去年同期增加14.5%，其中大多數(超過70%)都是從加納利群島登陸上岸。