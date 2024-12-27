我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

涉險渡海前往西班牙 今年逾萬移民喪命失聯 創17年紀錄

編譯中心╱綜合26日電
一艘西班牙海岸防衛隊船25日發現一艘載有移民的船隻後，將其拖行至西班牙加那利島的港口。(路透)
一艘西班牙海岸防衛隊船25日發現一艘載有移民的船隻後，將其拖行至西班牙加那利島的港口。(路透)

非政府組織「步行邊界」(Walking Borders)26日宣布，2024年至少有1萬457名移民在試圖經海路抵達西班牙期間死亡或失蹤。這個數字不僅較去年大增逾50%，也是自2007年開始統計以來、17年最多的一次。

央廣引述法新社報導，在這份涵蓋2024年1月1日至12月5日的報告中，關注移民問題的組織「步行邊界」表示，今年增加的58%罹難移民包括1538名兒童和421名婦女；平均每天有30名移民命喪途中，高於2023年的18人左右。

這份報告的統計數據來源包括「步行邊界」為船上移民設立的求助專線、失蹤移民的親屬說法以及官方救援數據等。

報告把罹難人數激增歸咎於使用老舊船隻、航線因洋流強勁變得日益危險，以及海上救援服務不足。

「步行邊界」創辦人馬勒諾(Helena Maleno)發布聲明表示，「這些數據證明救援和保護系統徹底失敗。1年內就有超過1萬零400人死亡或失蹤，這個悲劇令人無法接受」。

報告指出，罹難者來自28個國家，其中大部分集中在非洲，但也有一些人來自伊拉克和巴基斯坦。

在罹難移民中，大多數死亡案件(9757人)都發生在從非洲前往加納利群島(Canary Islands)的大西洋航線上。加納利群島已連續第2年接收破紀錄人數移民，當地距離北非海岸約有100公里。

據西班牙內政部，今年1月1日至12月15日之間，共有6萬零216名移民以非正規方式入境，較去年同期增加14.5%，其中大多數(超過70%)都是從加納利群島登陸上岸。

移民 內政部

上一則

凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

下一則

美官員：亞塞拜然航空墜機 可能遭俄羅斯防空系統擊落

延伸閱讀

「邊境沙皇」霍曼：將恢復家庭式拘留中心

「邊境沙皇」霍曼：將恢復家庭式拘留中心
小紅書教戰造假文件？大陸學生企圖從第三地入境台灣

小紅書教戰造假文件？大陸學生企圖從第三地入境台灣
懷抱移民美國夢卻葬身大海 古巴5年來近400死或失蹤

懷抱移民美國夢卻葬身大海 古巴5年來近400死或失蹤
保守派團體發函民主黨官員：不配合聯邦移民執法將挨告

保守派團體發函民主黨官員：不配合聯邦移民執法將挨告

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥