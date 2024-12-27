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韓啟動尹錫悅彈劾程序 表決代理總統彈劾案 憲政史首次

編譯周辰陽、盧思綸╱綜合26日電
南韓代理總統韓悳洙。（路透）
南韓代理總統韓悳洙。（路透）

南韓在野黨控制的國會26日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動27日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒絕任命三名法官，最大在野黨共同民主黨立即提交韓悳洙彈劾案，將在27日表決。

朝鮮日報指出，國會彈劾總統之後又推動彈劾代理總統，在南韓憲政史上尚屬首次。

南韓憲法法院法官總額9人，至少7人出席並且6人贊成，才能確認彈劾與罷黜總統，但目前只有6人，由國會推薦選任的3位出缺。儘管憲法法院強調，6名法官依舊可以審理尹錫悅彈劾案，但若一直維持6人審理，就需要所有大法官一致同意才能讓彈劾成立。

韓悳洙26日表示，將暫緩任命憲院法官，直到朝野經協商達成一致為止。韓聯社說，這種說法實際上就是拒絕任命。

韓悳洙指出，代理總統須確保國政穩定運作，但「應避免行使總統的重大專屬權力，包括對憲法機構的任命。

如有必要，執政與在野必須先在國會達成共識」。韓悳洙還懇求國會議長禹元植與朝野政黨主席等人拿出「智慧和勇氣」打破政治僵局。

由於韓悳洙宣布暫緩任命，共同民主黨也依照先前預告推動彈劾。該黨主張，憲法規定總統任命國會提名的三名憲院法官只是形式流程，沒有裁量權。共同民主黨黨鞭朴贊大說，「韓悳洙總理的談話表明他不會履行憲法責任，等於承認他不是代理總統職權，而是代理內亂」。

共同民主黨已提出韓悳洙彈劾案，理由除了拒絕任命憲院法官，還包括否決任命獨立檢察官調查尹錫悅夫人金建希法案、參與戒嚴內亂等。

彈劾案將在27日表決。

另據韓聯社報導，南韓軍方26日表示，從來沒有考慮過對北韓發動砲擊以回應發送垃圾氣球。聯合參謀本部（JCS）做駁斥媒體報導稱國防部前部長金龍顯及核心圈子成員可能籌備這類打擊，以應對北韓今年持續發送氣球。JCS聲明表示，韓軍「保持火力備戰狀態，以立即對敵人挑釁採取反擊措施，但軍方從未考慮過在垃圾氣球發送期間進行實際砲擊」。

在JCS發表聲明之前，警方發現國防部情報司令部前司令盧相元的筆記本，當中記載「引誘北韓攻擊」、「垃圾氣球」的內容。根據南韓東亞日報報導，南韓警察廳國家偵查本部緊急戒嚴特別調查團23日在記者會上表示，在盧相元私宅內搜到的筆記本中，有著「引誘朝鮮在NLL上攻擊」的內容；NLL指「北方限界線」，即韓戰後畫出的兩韓海疆分界線。

南韓代理總統韓悳洙彈劾案27日表決，共同民主黨主席李在明（右三）26日在國會院會...
南韓代理總統韓悳洙彈劾案27日表決，共同民主黨主席李在明（右三）26日在國會院會上與黨籍議員討論。(美聯社)

彈劾 南韓 氣球

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