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印度前總理曼莫漢辭世 享耆壽92歲

中央社新德里26日綜合外電報導
印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世。圖為2010年資料照。(路透)
印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世。圖為2010年資料照。(路透)

印度現任總理莫迪（Narendra Modi）今天說，前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世，享耆壽92歲。曼莫漢推動的經濟改革使印度躍升為全球強國。

法新社報導，曼莫漢辭世消息傳出後不久，莫迪在社群媒體平台X上發文表示，印度「失去一名最傑出的領袖，我們深感哀痛…他在擔任總理期間，為改善人民生活不遺餘力」。

根據全印度醫學院（All India Institute of Medical Sciences）的聲明，曼莫漢今天在家中失去意識後被送往新德里一家醫院，但經搶救無效，於當地時間晚上9時51分被宣告不治。

曼莫漢於2004年至2014年擔任印度總理，他在首個任期內促進這個亞洲第4大經濟體的經濟繁榮，第2任期卻因為經濟成長放緩而蒙上陰影。

在野黨國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在聲明中表示：「我失去了一位導師和指引者…（曼莫漢）以無比的智慧和正直領導印度。」

印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）在X上寫道，曼莫漢將「永遠因其對國家的奉獻、清廉的政治生涯和極度謙遜的品格而被銘記」。

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