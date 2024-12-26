交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

日本 法務省26日宣布，78歲死囚筧千佐子當天死於關押的大阪拘留所。她在京都、大阪與兵庫以氰化物毒殺丈夫、未婚夫等3名男子，謀取保險 金和遺產，獲判死刑定讞。

朝日新聞報導，法務省表示，筧千佐子在當天早上約7時30分左右，被發現仰臥倒在拘留所房內。儘管仍有呼吸，卻未回應職員的呼喚，因此被送往醫院，不久後證實死亡。筧千佐子據稱早上6點30分左右仍坐在房間內，將會進一步調查死因。

CNN報導，被媒體封為「黑寡婦」的筧千佐子於2007年至2013年間犯案，用氰化物毒死受害者後，收到大筆保險理賠，還為了避免償還4千萬日圓而試圖謀殺神戶市的第4人。她於2017年一審被判死刑，2021年死刑定讞，但尚未執行。

法官在判決文寫道，筧千佐子「利用婚姻介紹所結識年長受害者，博取對方信任後毒害他們」，並指「這是一場預謀殺人的兇殘犯罪」，又指「即使考慮到被告老邁等情況，死刑也不可避免」。

2013年，被害人筧勇夫與筧千佐子結婚不到2個月後死亡，警方因此開始調查。根據驗屍報告，筧勇夫胃部與血液中發現氰化物，筧千佐子則在11個月後被捕。

京都新聞報導，大阪與兵庫等4府縣警方隨後成立聯合調查總部，以涉嫌對其他7名男子犯下殺人與強盜殺人未遂罪等罪，將筧千佐子再逮捕與追加移送檢方，最終筧勇夫在內的4案起訴，另外4案不起訴。

報導指出，一名因摩托車事故身亡的筧千佐子前未婚夫，體內也發現氰化物。警方表示，「多名」年齡在54歲至75歲間的筧千佐子前伴侶在過去20年間過世。判決書說，受害人被毒害時，筧千佐子一直在他們身邊，並在受害者死後立即開始辦理繼承財產程序。

筧千佐子否認犯案，辯護團隊也對死刑判決提出上訴，主張她患有失智症，無法參加刑事審判，但最高法院2021年駁回上訴維持原判。筧千佐子2022年9月就兵庫縣伊丹市一案向京都地方法院聲請再審，於今年3月遭駁回，她提出抗告還在大阪高等法院審理中。