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南韓代理總統恐也「被下台」 在野黨提彈劾 最快明表決

編譯盧思綸／即時報導
南韓國務總理韓悳洙在總統尹錫悅遭彈劾後成為代理總統。（美聯社）
南韓國務總理韓悳洙在總統尹錫悅遭彈劾後成為代理總統。（美聯社）

南韓國會26日表決通過三名大法官任命案，接下來將敦促代理總統的國務總理韓悳洙作出任命，不過韓悳洙稍早已經表示，在朝野針對代總統是否擁有任命大法官的權力取得共識前，將暫緩任命憲法法院大法官，此舉將牽動27日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會；對此，最大在野黨共同民主黨立即向國會提交彈劾韓悳洙的動議案，最快將在27日進行表決。

由於在野黨占國會多數，即使執政黨不參與投票也不會影響投票結果，國會已順利通過三名大法官任命議案，分別為馬恩赫、鄭桂善與趙漢昌（均為音譯）。

接下來將由代總統韓悳洙作出任命。而此前共同民主黨已不斷施壓，要求韓悳洙需任命大法官，否則將提請彈劾。

但是，韓悳洙26日在國會會議前公開談話表示可能推遲任命，他說「代理總統應避免行使總統的重大專屬權力，包括對憲法機構的任命」。

韓悳洙認為，「如有必要，執政與在野必須首先在國會達成共識」，他說，「一旦朝野達成共識並提交方案，將立即任命憲法法院大法官」。

韓悳洙懇求國會議長禹元植、執政黨人民力量黨和共同民主黨領袖等政界人士拿出「智慧和勇氣」來打破政治僵局。

南韓SBS報導，這事實上是表達不打算任命大法官的立場。

依據南韓法制，南韓憲法法院應由九位大法官組成，需要七位大法官才達到法定審理人數；不過目前南韓大法官只有六位，由國會選任的三位，南韓國會遲遲沒有處理。其實，南韓憲法法院已強調，總統彈劾案的大法官裁定成立人數需要六位，因此照目前情況，仍然能夠順利審理尹錫悅彈劾案；不過倘若一直維持由六位大法官來審理，那麼依目前情況，需要所有大法官一致同意，才能通過彈劾。

對此，共同民主黨院內首席副代表朴成俊表示，今日已向國會提出彈劾韓悳洙，預計27日將在國會進行表決。

根據規定，彈劾案提交國會後，必須在24小時內進行表決，並且表決時間不得超過72小時。

大法官 彈劾 南韓

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