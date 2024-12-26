日本航空網攻危機解除 各地機場傳災情 羽田65航班延誤

日本航空受網路攻擊造成多個機場班機誤延誤。（美聯社）

日本 航空（JAL）的網路攻擊危機解除，受影響的系統於日本時間下午2時20分修復完成。這起網路攻擊造成多個機場的班機誤延誤，其中羽田機場出發的航班，至少有65班延後15分鐘到1個半小時，國際線也受影響。26日的機票一度停賣。

日本航空表示，系統疑遭DDos攻擊（分散式阻斷服務攻擊）。這是一種傳輸大量資料讓網路系統功能癱瘓或資源耗盡，迫服務中斷的攻擊。日航說，顧客資訊沒有外流，也沒有被病毒入侵。導致飛行計畫報告系統及貨物秤重計算系統故障。旅客報到及托運行李系統一度也受影響。

JAL旗下的廉價航空 ZIPAIR Tokyo部分國際航班延誤，捷星及日本春秋航空共同營運不受影響。全日空（ANA）表示未受到網路攻擊，營運正常。NHK統計，除羽田機場，關西機場、大阪機場，以及北海道的新千歲國祭與旭川等地方機場，四國、九州與沖繩的航班都有誕誤。

日本基礎建設發生過幾次重要的網路攻擊。名古屋港的貨運大樓被勒索病毒威脅，有3天無法裝卸貨，研判是國際犯罪集團所為。2022年日本政府的部分官方網站受DDos攻擊，部分網頁一度無法連上。研判是俄羅斯 政府支持的駭客集團所為。2022年大阪急性綜合醫療中心、2021年德島某公立醫院皆被勒索軟體攻擊，無法開啟電子病歷。