我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

日本航空網攻危機解除 各地機場傳災情 羽田65航班延誤

記者雷光涵／即時報導
日本航空受網路攻擊造成多個機場班機誤延誤。（美聯社）
日本航空受網路攻擊造成多個機場班機誤延誤。（美聯社）

日本航空（JAL）的網路攻擊危機解除，受影響的系統於日本時間下午2時20分修復完成。這起網路攻擊造成多個機場的班機誤延誤，其中羽田機場出發的航班，至少有65班延後15分鐘到1個半小時，國際線也受影響。26日的機票一度停賣。

日本航空表示，系統疑遭DDos攻擊（分散式阻斷服務攻擊）。這是一種傳輸大量資料讓網路系統功能癱瘓或資源耗盡，迫服務中斷的攻擊。日航說，顧客資訊沒有外流，也沒有被病毒入侵。導致飛行計畫報告系統及貨物秤重計算系統故障。旅客報到及托運行李系統一度也受影響。

JAL旗下的廉價航空ZIPAIR Tokyo部分國際航班延誤，捷星及日本春秋航空共同營運不受影響。全日空（ANA）表示未受到網路攻擊，營運正常。NHK統計，除羽田機場，關西機場、大阪機場，以及北海道的新千歲國祭與旭川等地方機場，四國、九州與沖繩的航班都有誕誤。

日本基礎建設發生過幾次重要的網路攻擊。名古屋港的貨運大樓被勒索病毒威脅，有3天無法裝卸貨，研判是國際犯罪集團所為。2022年日本政府的部分官方網站受DDos攻擊，部分網頁一度無法連上。研判是俄羅斯政府支持的駭客集團所為。2022年大阪急性綜合醫療中心、2021年德島某公立醫院皆被勒索軟體攻擊，無法開啟電子病歷。

日本 廉價航空 俄羅斯

上一則

和日本爭搶中國客 南韓考慮對中團客試行免簽政策

下一則

南韓代理總統恐也「被下台」 在野黨提彈劾 最快明表決

延伸閱讀

日本明春放寬中客旅遊簽證 富裕階層效期最長10年

日本明春放寬中客旅遊簽證 富裕階層效期最長10年
中日放寬互訪 環時：改善關係最好時機

中日放寬互訪 環時：改善關係最好時機
日政府2主因明年預算創高 千億日圓補助晶片國家隊

日政府2主因明年預算創高 千億日圓補助晶片國家隊
日方將放寬對中國公民發放簽證 數據顯示中客最愛遊日

日方將放寬對中國公民發放簽證 數據顯示中客最愛遊日

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥