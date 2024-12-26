亞塞拜然客機墜毀／機身破大洞 傳俄誤認烏無人機擊落

亞塞拜然航空客機25日墜毀哈薩克西部城市，38人死亡、29人生還；搜索小組已找到黑盒子，調查空難原因。(歐新社)

亞塞拜然航空班機25日墜毀事件，由拍攝到的畫面顯示，機身油料箱有可疑的破洞，以至傳出該班機是由俄國 擊落的謠言；該巴西航空工業公司(Embraer)所製的客機曾先行避開俄羅斯某一地區，而俄軍在當地抵禦烏克蘭無人機 的攻擊。

據「第24飛航雷達」(Flight Radar 24)指出，該班機飛經達吉斯坦共和國的裡海海岸，接下來由雷達上消失，意味該機已曝露在俄國防空系統監控之下。接下來失蹤一小時，接著再現身，低掠飛行在哈薩克西部水域上空，接下來墜毀。

班機墜毀前，機組人員曾報告說機身受到強烈撞擊，本以為客機撞到一群鳥，但接下來報告說，是一具氧氣槽爆炸，該氧氣槽的功用在供氣給駕駛艙，以防發生減壓。

據說是該氧氣桶突然失壓，造成機身受損可觀，最後「散落成碎片」。

但新拍到的畫面指出墜機殘骸一側破大洞，引發鳥擊還是氧氣桶爆炸能否導致該機墜毀的疑問。

有人認為是俄國防空系統致使該機墜毀，畢竟「似乎不像鳥擊」。華爾街日報(WSJ)報導，包括俄國媒體等都揣測，應是俄國防空系統誤判該客機為烏克蘭無人機。

目前已知這架機型Embraer 190的亞塞拜然航空的客機本試圖降落在車臣地區的俄國格羅茲尼機場，而當時烏克蘭無人機正發動攻擊。

官方禁止該機降落，理由是有「濃霧」；目前已知車臣及三個相鄰地區當時遭遇攻擊。因無人機攻擊之故，俄國北奧賽提亞(North Ossetia)地區首府佛拉迪卡夫卡茲市(Vladikavkaz)一家購物商城因無人機殘骸而陷入大火。