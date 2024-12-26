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鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然客機墜毀哈薩克 38死29生還

記者胡玉立／綜合報導
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。(美聯社)
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。(美聯社)

亞塞拜然航空(Azerbaijan Airlines)一架從亞塞拜然首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼(Grozny)的客機，25日上午在哈薩克西部沿海城市阿克套(Aktau)附近墜毀。機上有62名乘客和5名機組人員，至少38人死亡、29人生還，初步評估顯示，兩名機師皆身亡。

根據亞瑟拜然國家通訊社AZERTAC報導，搜索小組已找到失事飛機的黑盒子，哈薩克政府已成立委員會調查墜機原因並協助乘客家屬，並且將和亞塞拜然合作進行調查。

部分航空專家表示，從哈薩克緊急服務部發布的墜機現場影片中，可以看到那架飛機尾部穿孔，情況看來與可能的導彈攻擊相符。

現場附近發布的影片顯示，這架巴西航空工業190型(Embraer 190)飛機緊急降落田野後，起火燃燒。哈薩克緊急服務部門表示，約29人被送往當地醫院，其中包括3名兒童。

哈薩克緊急服務部門指出，該客機在原定降落格羅茲尼前的25分鐘，機組人員向阿克套機場空中交通管制員表示他們必須在當地緊急降落。半小時後，飛機在距離阿克套機場約2哩的田野墜毀。

Flightradar24航班追蹤網站資料顯示，當地存在嚴重的GPS欺騙式干擾行徑，訊號會被篡改到難以追蹤飛機位置，若要改道也會變得很複雜。

亞塞拜然航空表示，這架班機可能撞上了一群鳥。格羅茲尼機場官員則向俄羅斯塔斯社(TASS)表示，因天氣條件惡劣，該班機被要求改道。

航空安全公司Osprey Flight Solutions情報長鮑瑞(Matt Borie)指出，殘骸影片及俄羅斯西南部空域安全環境顯示，這架飛機可能遭到某種形式的防空火力襲擊。相關影片呈現出的飛機損壞模式似乎與鳥擊不符，需要監管機構提供更多資訊確認。

這架飛機25日從巴庫起飛後，飛越俄羅斯北高加索地區上空；該地區最近幾周一直是烏克蘭無人機襲擊目標。俄羅斯國防部表示，截至25日夜間，俄方已擊落59架烏克蘭無人機，大部分發生在與烏克蘭接壤地區。

烏克蘭無人機對俄羅斯大部分地區的襲擊已對商業航班造成影響。莫斯科以東約500哩的喀山(Kazan)機場，就在這次墜機事件發生前暫時停止營運。Osprey Flight Solutions已警告其航空公司客戶風險增加。

一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。機上有62名乘客和5名...
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。機上有62名乘客和5名機組人員，38人死亡、29人生還。(美聯社)

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