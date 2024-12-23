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雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

編譯盧思綸／即時報導
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

33歲中國女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）與同齡台灣裔先生陳嘉寶，雙雙在澳洲雪梨遇害被棄屍公園，令人震驚。如今，隨著警方偵辦，媒體也披露陳嘉寶有著「嚴重且複雜」的犯罪史，多年前就曾因運毒被捕、判刑，又染上賭博惡習，欠下大筆高利貸，可能最終招致殺身之禍。不過，他的妻子直到死前都對爛債毫不知情。

每日郵報引述雪梨先驅晨報報導，警方檔案顯示，陳嘉寶多年前就有毒品犯罪紀錄，曾在2020年一次緝毒行動中被捕。

當時他在LeafedOut網站擔任運毒車手，以「虎克船長」為化名，服務頗受好評，卻也因此被臥底警察盯上。

2020年7月17日，陳嘉寶闖紅燈被攔下，車上與住家先後被搜出大量毒品，他的夾克口袋還有兩個裝滿毒品的三明治夾鏈袋。

當時，他持有臨時簽證，沒有正式工作，出示的身分證明文件是台灣駕照，宣稱藥物都是個人使用。

不過，警方調查發現，陳嘉寶是與車上女乘客一起從事毒品交易，而此女並非妻子李卓君。

另外，警方指出，「供應違禁藥物是被告的唯一收入來源」，他的犯行「嚴重且複雜」，「透過網路平台宣傳並安排提供違禁藥物」。

2020年11月，陳嘉寶承認持有或供應大麻的7項相關罪名，被判12個月社區矯正令。2022年7月，他再度因供毒被定罪，判處18個月的社區矯正令，這項矯正令已經在去年1月到期。

由於其罪行的性質和所實施的社區懲戒令，陳嘉寶與李卓君被允許繼續留在澳洲。

毒品 澳洲 駕照

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