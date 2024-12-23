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達賴喇嘛稱健康無虞 繼任者問題明年7月料更明確

中央社／印度達蘭薩拉23日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛。（路透）
西藏精神領袖達賴喇嘛。（路透）

高齡89歲的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛6月赴紐約動膝蓋手術，各界關心他的健康狀況和接班人選。他重申自己應可活到110歲；西藏流亡議會副議長則指，明年7月達賴喇嘛90歲華誕時，繼任者問題可望更加明確。

達賴喇嘛（Dalai Lama）上週在位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的住處為逾300名來自世界各地的信徒賜福後接受路透社訪問。他告訴路透社，關於他的健康狀況和藏傳佛教的未來，「沒有什麼好擔心的。」

被問及健康狀況時，達賴喇嘛表示，「根據我做的夢，我應該可以活到110歲。」這位諾貝爾和平獎得主多年來皆用相同答覆來平息外界對其健康狀況的擔憂。

據報導，達賴喇嘛目前可在助理攙扶下慢慢步行，不過若要到遠一點的地方，就需要搭乘高爾夫球車代步。

在北京當局的迫害下，達賴喇嘛於1959年帶領數萬藏人從西藏出逃，並落腳於達蘭薩拉，隨後建立「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration，CTA），即西藏流亡政府。

許多人預期，達賴圓寂之後，北京將插手任命他的繼任者。達賴喇嘛本人則表示，他的繼任者可能在印度，且由中國政府任命的繼任者將難以獲得認可。

同樣位於達蘭薩拉的西藏流亡議會副議長卓瑪次仁狄康（Dolma Tsering Teykhang）表示，達賴喇嘛再活20年的預言意在讓追隨者安心，不過關於繼任者的問題，包括他將在哪裡轉世，明年7月他年滿90歲時就會更加明確。

卓瑪次仁狄康在辦公室告訴路透社，「我們不過是凡夫俗子，無法參透他的智慧，所以我們正等待他的明確引領。」副議長處理公務的地點與達賴喇嘛的住所相距約2公里。

卓瑪次仁狄康指出，西藏流亡政府有一套持續執行政務的系統，選擇繼任者的責任主要則落在總部設在瑞士蘇黎世的達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）。

達賴喇嘛 印度 諾貝爾

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