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印度成立新台商會 大孟買地區台人滿心期待

中央社／新德里23日專電
駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇（右5）轉交僑委會的成立同意函給印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會首任會長錢佳宏（左5），宣告該會正式成立。（TCCMW提供）
駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇（右5）轉交僑委會的成立同意函給印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會首任會長錢佳宏（左5），宣告該會正式成立。（TCCMW提供）

印度馬哈拉斯特拉西區台灣商會成立，在大孟買地區民眾紛紛表示期待，希望商會成為在地台灣人的「家」，也提供台灣與印度交流的平台。

印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會（Taiwan Chamber of Commerce in Maharashtra West, TCCMW；又稱大孟買地區台商會）12月向僑委會登記，日前在駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇轉交僑委會的成立同意函後，宣告正式成立。

該會成立後的首任會長錢佳宏表示，孟買是馬哈拉斯特拉的首都，隨著印度經濟發展，已有許多台灣公司於鄰近城市駐點發展，「我們希望透過大孟買地區台商會的成立，團結馬哈拉斯特拉西區的台灣人，深化在印度的商業發展與交流，共同書寫台灣及印度友好與交流的新篇章。」

張均宇提到，印度幅員遼闊，很高興能看到台灣商會跨出單一城市，將服務、交流擴展至周邊地區，為台灣人在異地打拼時，提供更好的支持與協助。

該會理事史紫蓉告訴中央社記者，商會是當地台灣人基於共同的理念和目標，齊心協力設立，從一開始由6人小組制定章程、設計會徽，一步步到增加到正式成立前的20多位成員，隨後經過票選及推薦，正式產生會長、理監事、財務、祕書及活動長共8位幹部，大家單純秉持著為大孟買地區台灣人提供一個善意的平台，凝聚力量、互相關懷照顧及經驗分享，因此在經過多方努力及口耳相傳下，不到4個月就有目前共50多個企業或個人會員。

該會另名理事賴玉恩接受中央社記者訪問時提到，在今年駐孟買台北經濟文化辦事處設立後，幾位在孟買深耕已久的台灣人攜手成立商會，期許讓台商有正常管道可以得到正確的投資消息，也讓印度或台灣政府能有溝通的橋樑及平台。

賴玉恩說：「在外飄泊這麼久，終於感覺有個依靠，像先前剛舉辦的耶誕交換禮物晚宴，大家抽空齊聚一堂，交換在印度的經驗，從工作到生活，總算有個『家』能幫你挺過所有的困難。」

印度馬哈拉什特拉西區台灣商會由幾位在孟買深耕的人士發起成立，主要的宗旨是團結海外台灣民眾、促進台灣與印度友好合作、推動馬哈拉什特拉西區與台灣在經貿與文化和教育等領域的深入交流。同時，商會還致力於服務台灣僑商，加強與其他商會的團結互助，成為在印度工作台灣夥伴的溫暖港灣。

印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會正式成立，讓大孟買地區台灣人賴玉恩（右4）、史紫蓉...
印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會正式成立，讓大孟買地區台灣人賴玉恩（右4）、史紫蓉（右5）滿心期待。（TCCMW提供）

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