英媒：以哈加薩停火、釋人質談判 進度已達9成

以軍22日空襲加薩中部城市迪爾巴拉，圖為巴人事後檢查房屋的受損情況。（路透）

英國廣播公司21日報導，一位參與談判的巴勒斯坦 高官說，以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間達成加薩 停火與釋放人質協議的談判進度已完成九成，但仍需解決若干關鍵問題。

主要爭點之一是戰後以色列是否繼續在「費城走廊」駐軍，這是加薩南部與埃及間的重要戰略地帶。該巴勒斯坦高官提到最近在卡達杜哈談判時的部分細節，其中包括可能沿以色列與加薩邊界建立一個長數公里的緩衝區。

該高官說，戰後以色列仍將在該緩衝區內駐軍。但隨著相關問題獲得解決，加薩三階段停火可能在幾天內達成。談判中的停火協議將包括用20名巴勒斯坦囚犯，交換第一階段停火時釋放的一名以色列女性軍人，即一比廿的交換比。

這些巴囚的姓名尚未敲定，但將從約400名正在以色列服刑25年或以上的囚犯中挑選。據信這些巴囚不包含巴勒斯坦法塔領導高層之一的巴固提，預料以色列當局不會同意放他。以色列人質則將分階段獲釋，據信哈瑪斯仍需確定若干失蹤的人質位置。

另據中央社引述法新社報導，加薩走廊民防機構指出，以色列軍隊在21日夜間和22日晨空襲加薩多地，至少殺害28名巴勒斯坦人，有一間民房及一棟學校建築遭攻擊；以軍聲稱，哈瑪斯利用該學校建築策畫執行恐攻。

加薩走廊民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）透過聲明表示，以軍空襲加薩中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）一棟屬於阿布薩姆拉（Abu Samra）家族的房屋，至少有13人喪命。

巴薩爾還提到，以軍在夜間空襲加薩走廊南部拉法市，造成3人身亡，且22日凌晨以軍出動無人機攻擊加薩市的一輛汽車，導致4人死亡。

路透報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日發表年度聖誕文告時，再次譴責以色列對加薩走廊發動的空襲，教宗表示「這是殘酷的行為，而不是戰爭」。方濟各曾籲請國際社會應調查以色列在加薩的軍事行動，是否對巴勒斯坦人民構成種族滅絕。以色列官員20日在義大利媒體發表公開信，對此予以嚴斥。