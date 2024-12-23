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英媒：以哈加薩停火、釋人質談判 進度已達9成

編譯高詣軒／綜合22日電
以軍22日空襲加薩中部城市迪爾巴拉，圖為巴人事後檢查房屋的受損情況。（路透）
以軍22日空襲加薩中部城市迪爾巴拉，圖為巴人事後檢查房屋的受損情況。（路透）

英國廣播公司21日報導，一位參與談判的巴勒斯坦高官說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間達成加薩停火與釋放人質協議的談判進度已完成九成，但仍需解決若干關鍵問題。

主要爭點之一是戰後以色列是否繼續在「費城走廊」駐軍，這是加薩南部與埃及間的重要戰略地帶。該巴勒斯坦高官提到最近在卡達杜哈談判時的部分細節，其中包括可能沿以色列與加薩邊界建立一個長數公里的緩衝區。

該高官說，戰後以色列仍將在該緩衝區內駐軍。但隨著相關問題獲得解決，加薩三階段停火可能在幾天內達成。談判中的停火協議將包括用20名巴勒斯坦囚犯，交換第一階段停火時釋放的一名以色列女性軍人，即一比廿的交換比。

這些巴囚的姓名尚未敲定，但將從約400名正在以色列服刑25年或以上的囚犯中挑選。據信這些巴囚不包含巴勒斯坦法塔領導高層之一的巴固提，預料以色列當局不會同意放他。以色列人質則將分階段獲釋，據信哈瑪斯仍需確定若干失蹤的人質位置。

另據中央社引述法新社報導，加薩走廊民防機構指出，以色列軍隊在21日夜間和22日晨空襲加薩多地，至少殺害28名巴勒斯坦人，有一間民房及一棟學校建築遭攻擊；以軍聲稱，哈瑪斯利用該學校建築策畫執行恐攻。

加薩走廊民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）透過聲明表示，以軍空襲加薩中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）一棟屬於阿布薩姆拉（Abu Samra）家族的房屋，至少有13人喪命。

巴薩爾還提到，以軍在夜間空襲加薩走廊南部拉法市，造成3人身亡，且22日凌晨以軍出動無人機攻擊加薩市的一輛汽車，導致4人死亡。

路透報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日發表年度聖誕文告時，再次譴責以色列對加薩走廊發動的空襲，教宗表示「這是殘酷的行為，而不是戰爭」。方濟各曾籲請國際社會應調查以色列在加薩的軍事行動，是否對巴勒斯坦人民構成種族滅絕。以色列官員20日在義大利媒體發表公開信，對此予以嚴斥。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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