我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

日本家庭債務大增 首超越所得 去年平均欠4.2萬美元

編譯陳律安／綜合22日電
隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得 。（美聯社）
隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得 。（美聯社）

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得，愈來愈多長期習慣低利率的日本民眾正面臨債務問題；在南韓，今年求助債務協商計畫的民眾也預料將衝上歷史新高。

日本消費者貸款的增速為16年來最快；政府數據顯示，去年日本平均家庭負債金額升抵655萬日圓（約4.2萬美元），高於家庭所得，為歷來首見。政府官員擔心，在利率上升之際，許多習慣超低利率的民眾，會因債務增加而陷入掙扎。

儘管債務問題並非日本獨有，但日本的薪資在七大工業國集團（G7）敬陪末座，增添日本債務問題的急迫性。此外，在其他主要國家紛紛降息之際，日本銀行（央行）正準備再度升息。

政府報告顯示，去年日本超過7萬人聲請破產，為新冠疫情來最高。真和法律事務所律師本木茂樹（音譯）說，以今年1至10月的法院數據推估，全年個人破產件數可能攀抵7.5萬-8萬，可能是2012年來最多。

另外，在國家主導的計畫下，信用諮詢與恢復服務中心（CCRS）和金融業者合作，為瀕臨破產的民眾提供第二次債務重整的機會，必要時會註銷債務。

今年止於11月底，在南韓申請這項計畫的人數已達17萬9310人，使全年數字有可能刷新去年創紀錄的18萬4867人。求助CCRS的人數激增，原因與南韓持續面臨經濟挑戰有關。

日本 利率 破產

上一則

指TikTok煽動暴力 阿爾巴尼亞封禁一年

下一則

英媒：以哈加薩停火、釋人質談判 進度已達9成

延伸閱讀

日本上皇明仁91歲 創歷代日皇最高壽紀錄

日本上皇明仁91歲 創歷代日皇最高壽紀錄
南韓尚未受邀出席川普就職 韓外交官員認了：還在等通知

南韓尚未受邀出席川普就職 韓外交官員認了：還在等通知
中國可能最快明年上半年解除日本水產品進口禁令

中國可能最快明年上半年解除日本水產品進口禁令
不是三星李在鎔 大選後搶頭香見到川普的南韓企業家是他

不是三星李在鎔 大選後搶頭香見到川普的南韓企業家是他

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡。（取材自instagram）

哈利梅根2024聖誕卡曝光 3年來首度公開一家4口合照

2024-12-19 01:21

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先