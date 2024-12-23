密使？南韓財閥拜見川普 拒曝談話內容

韓媒報導，南韓 零售巨頭、「新世界集團」會長鄭溶鎮在川普長子小川普 （Donald Trump Jr.）牽線下，自16至21日造訪川普住所海湖莊園，期間曾和川普交談10至15分鐘，並一起用餐，就多項話題交換意見。另外，南韓外交部副外長金烘均將在5天內連續訪問美日，以減總統尹錫悅 3日宣布戒嚴對外交的衝擊。

鄭溶鎮成為美國11月總統大選後，第一位和川普正式面對面談話的南韓企業領袖。

但鄭溶鎮表示，難以對外透露具體內容，至於川普是否曾提到與南韓有關內容，鄭溶鎮則聲稱「並未提及特別的內容」。該集團以百貨業為主，與三星集團關係密切。

鄭溶鎮直至21日上午都待在海湖莊園，當天才從亞特蘭大國際機場啟程返韓。搭機前韓聯社記者問他是否拜會川普，鄭溶鎮便做出前述回應。鄭溶鎮還說，川普問了他幾個問題，具體內容不宜透露。就川普是否提及韓美防衛費分攤、對韓加徵關稅等事宜，鄭溶鎮說難以透露具體內容，「即便川普問我那些問題，我也沒資格回答」。

對財界希望鄭溶鎮在南韓與川普間搭橋一說，鄭謹慎表示「我如何能發揮這種作用？」被問及南韓政府是否透過他向川普傳遞資訊時，鄭溶鎮否認，「若南韓政府派代表團（參加川普就職典禮），我願意加入」。

鄭溶鎮這次應小川普邀請訪問海湖莊園，原定停留四天，結果延長至六天。鄭溶鎮說，此行與小川普就多個潛在項目交換意見，小川普還為鄭溶鎮介紹多位人士，「我和他們一起討論工作」。被問及是否會見川普的親信或其競選團隊成員，鄭溶鎮表示肯定，但說不宜公開具體會見對象。

另一方面，南韓最大在野黨共同民主黨院內代表（國會領袖）朴贊大22日在國會舉行記者會，以啟動彈劾要脅，催迫代行總統職權的國務總理韓悳洙在24日前，公布調查總統尹錫悅等人內亂罪嫌疑的「內亂常設特檢法」和調查總統夫人金建希貪污嫌疑的「金建希特檢法」，立即申請推薦負責調查內亂案的常設特別檢察官候選人，迅速推進憲法裁判所（憲法法院）法官的任命程序，否則將追究其責任。

執政國民力量黨院內代表權性東則批評，在野黨意圖通過「內亂特檢法」和「金建希特檢法」使國政和執政黨癱瘓。