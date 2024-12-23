指TikTok煽動暴力 阿爾巴尼亞封禁一年

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）21日宣布，將對熱門短影音平台TikTok 實施一年禁令，明年初生效，還將TikTok稱為「惡棍」。阿國上月發生青少年在TikTok爭吵後殺害對方的事件，引發社群媒體對孩童影響的相關擔憂。阿爾巴尼亞政府指責TikTok 煽動暴力和欺凌，尤其在兒童中。

綜合媒體報導，拉瑪21日在首都地拉那會晤教師、家長和心理學家，其間宣布說：「我們將把這個惡棍逐出我們的社群一年。一年內，我們將徹底封鎖所有人使用。阿爾巴尼亞不會有TikTok。」禁令是提升校園安全計畫一環，拉瑪指政府另將推出計畫，「既幫助教育學生，也幫助家長了解孩子成長旅程」。

拉瑪表示：「在中國，TikTok（抖音）標榜如何令學生上課，如何保育自然，如何繼承傳統。可是在中國以外的TikTok，我們只見到人渣敗類。我們為什麼需要這個？今天的問題不在孩子，在於我們整個社會。」

上月地拉那一名14歲少年在學校附近被同學捅死，據路透引述當地傳媒報導，事發前死者與疑犯在社交平台爭吵，事發後TikTok出現一些未成年人支持殺人案的短片，引起當地家長、教育界、心理專家和社會大眾關注社交平台對年輕人的影響。

TikTok強調，案中疑兇與死者都沒有TikTok帳號，引致二人衝突的短片來自其他社交平台。阿爾巴尼亞最大反對黨民主黨質疑政府濫用權力壓制言論自由和民主，「純屬選舉行為」。

曾是TikTok最大市場的印度在2020年6月將其取締，伊朗、尼泊爾、阿富汗 和索馬里也封禁該平台。

法國、德國、比利時等國限制兒童使用社交平台，澳洲 上月還立法禁止16歲以下兒童使用社交平台。