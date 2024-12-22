德聖誕市集汽車衝撞 沙裔男「之字形」暴衝 釀5死逾200傷

德國東部的馬德堡市20日發生聖誕市集遭汽車蓄意衝撞攻擊事件。警方拉起的封鎖線內可見肇事車輛。（路透）

德國 東部城市馬德堡(Magdeburg)當地時間20日晚7時半左右，發生汽車衝撞聖誕市集事故，造成至少5死、超過200人受傷。單獨作案嫌犯當場被捕，他是來自沙烏地阿拉伯的50歲精神病學和心理治療家塔利布(Talib Al-Abdulmohsen)。

德國薩克森–安哈特邦總理哈舍羅夫與德國總理蕭茲 21日矢言加以徹查，犯罪者也必將接受懲罰。路透報導，德國預計明年2月提前舉行國會大選，民調預測極右派將表現強勁，而這起攻擊事件可能加劇德國在安全與移民方面的激烈辯論。

德東的馬德堡市聖誕市集20日晚發生駕車撞擊慘劇，至少5死200多人傷。圖為德國警方21日封鎖市集，繼續調查。(歐新社)

案發時犯嫌開車朝市府方向衝入人群。警方描述他在聖誕市集中開了至少400公尺，沿途血跡斑斑，還有目擊者指稱他以「之字形」衝入市集，「顯然想盡量撞到更多人」。聖誕市集是德國文化重要組成部分，自中世紀以來就是德國人很重視的年度節慶傳統。事發後，德國內政部宣布對其他聖誕市集加派警力。

德國總理蕭茲(中)21日赴德東的馬德堡市，探視並慰問當地聖誕市集汽車攻擊事件死傷者，表情凝重。(路透)

蕭茲與哈舍羅夫21日隨即連袂前往德東的馬德堡弔唁死者，並探視重傷者和譴責這起「可怕災難」。蕭茲承諾德國政府將藉由「法律的全部力量」因應導致如此嚴重傷亡的可怕攻擊。德國總統史坦麥爾在社群媒體Ｘ哀悼說，來自馬德堡的消息，打破大家對和平的聖誕節期待。

德國當局21日強調，嫌犯攻擊動機目前未明。不過馬德堡市一名檢察官指出，嫌犯對沙烏地阿拉伯難民在德國所受待遇感到不滿，或許是可能因素之一。此人已在德國定居近20年。警方並未透露他的名字，德國媒體僅稱他為塔勒布A.(Taleb A.)。

他住在馬德堡以南的城鎮伯恩堡(Bernburg)，自2020年3月起在當地一間治療有毒癮罪犯的康復診所擔任精神科醫生。不過該診所透過聲明說，他今年10月底後便因假期與健康因素而沒有上班。

德國明鏡周刊報導，犯嫌不在德國當局的恐怖主義和極端分子監控名單上，也沒被列入伊斯蘭主義者，具體動機尚不明。有德媒報導稱他的名字是Taleb A.，德國政府2016年給予他難民身分，他自稱是因不想接受沙烏地阿拉伯的「伊斯蘭神權政權統治」才逃離沙國，擁有德國的永久居留權，對伊斯蘭教批評不遺餘力。

Taleb A.在11月的一連串社群發文中提出「自由沙烏地反對派的四項要求」，其中第一項就是要求德國關閉邊界、阻止非法移民 。此人也批評德國前總理梅克爾的開放邊界政策是將歐洲伊斯蘭化。德國內政部長費瑟21日指，據信犯嫌持「伊斯蘭恐懼症」觀點。

英國廣播公司(BBC)報導，這起事件令人質疑德國安全體系出現漏洞。美國富豪馬斯克在Ｘ寫道，蕭茲應立刻下台，「(他是)無能的傻子」，這起事件則是「大規模失控移民(釀成)的直接結果」。