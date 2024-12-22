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德聖誕市集汽車衝撞案情不尋常 兇嫌年長、沙國公民卻反伊斯蘭

編譯羅方妤／即時報導
圖為馬德堡市的一處民宅，報導指此為在聖誕市集駕車撞擊的50歲凶嫌塔勒布A的住所。(路透)
圖為馬德堡市的一處民宅，報導指此為在聖誕市集駕車撞擊的50歲凶嫌塔勒布A的住所。(路透)

英國天空新聞報導，非營利組織「反極端主義專案」(Counter Terrorism Project)資深主管辛德勒(Hans-Jakob Schindler)表示，德國馬德堡市聖誕集市攻擊案件有幾點「不尋常」，稱嫌犯的年齡異常年長，及其意識形態陳述怪異。此人是沙烏地阿拉伯公民，德國政府2016年給予他難民身分，他自稱是因不想接受沙烏地阿拉伯的「伊斯蘭神權政權統治」才逃離沙國，擁有德國的永久居留權，對伊斯蘭教批評不遺餘力。

辛德勒指出，首先，嫌犯的年齡異常年長；再者是他的意識形態：反伊斯蘭、反沙烏地阿拉伯，並相信德國想要一個「伊斯蘭化」的歐洲。他說：「嫌犯的意識形態陳述很怪異，接近所謂的陰謀論，但這個陰謀論又非常個人化，因為他不是在談論一個世界陰謀論。」

辛德勒還說：「自新冠危機以來，我們確實看到網路上陰謀論敘事增加。我們也確實有非常不負責任的社群媒體公司，他們沒阻止其平台上充滿仇恨的暴力幻想內容。他們從未真正精於此道，狀況似乎還愈來愈糟，特別是在X。」

沙國外交部在社群媒體發布聲明表示：「我國重申拒絕接受暴力的立場，並對罹難者家屬、德意志聯邦共和國、其政府和人民表達同情和誠摯的哀悼，也祝傷者早日康復。」

此外，沙國一名消息人士告訴路透，沙國曾在塔利布於社群媒體X發布威脅和平和安全的極端主義貼文後，警告德國當局。但路透指出，德國國內情報機構未立即評論此事。

德國員警21日駐守東部城市馬德堡耶誕市集衝撞案現場。這起攻擊已知造成5人死亡、超...
德國員警21日駐守東部城市馬德堡耶誕市集衝撞案現場。這起攻擊已知造成5人死亡、超過200人受傷。(新華社)
德國警方21日在東部馬德堡聖誕市集衝撞案現場巡邏。(歐新社)
德國警方21日在東部馬德堡聖誕市集衝撞案現場巡邏。(歐新社)

德國 社群媒體 沙烏地阿拉伯

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