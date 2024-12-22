美取消1000萬美元懸賞令 晤敘利亞新當家「會談融洽」

沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(右)16日在大馬士革會見了聯合國敘利亞問題特使佩德森(左)。(美聯社)

美國國務院 的高級代表團20日抵達敘利亞 首都大馬士革，與推翻總統阿塞德 的沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(Ahmad al-Sharaa)會面。美方表示雙方會談良好，會取消對夏拉的恐怖分子1000萬美元懸賞令。

綜合美國Axios新聞網與英國BBC報導，這是阿塞德政權12月8日遭推翻後，美方外交官首度與夏拉會面。他之前用化名「喬拉尼」(Abu Mohammed al-Jolani)行事，但在推翻阿塞德政權後恢復使用真名。

由國務院近東事務助卿李弗(Barbara Leaf)所率的美國代表團，當地時間20日上午於重重護衛下抵達大馬士革，陪同她者還包括前美國的敘利亞特使魯賓斯坦(Daniel Rubinstein)，魯賓斯坦將暫時以美國駐敘最高外交官的身分留在當地。

此行是美國國務院官員十多年來第一次到訪敘利亞，也是阿塞德政權垮台後美國與敘利亞過渡政府恢復外交接觸的一環。

美方官員認為，與夏拉的會面「良好且富有成效」。李弗表示，夏拉承諾絕不任由恐怖團體在敘利亞活動或威脅鄰邦、美國。

美國政府之前把夏拉列為恐怖分子並對他懸賞1000萬美元。李弗表示，鑒於這回雙方會談融洽，美國宣布不再對他懸賞。

李弗表示，夏拉予人一種務實的感覺，並在婦女和少數族裔權益問題上呈現溫和立場。她強調這次會面是好的開始，「但我們會看對方的行動，而不僅只言語」。

此外，敘利亞官方消息人士21日透露，新執政團隊已任命伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」軍事首長阿布卡斯拉(Murhaf Abu Qasra)，擔任過渡政府的國防部長；反抗軍另一名高層席巴尼(Asaad Hassan al-Shibani)則任外交部長。