我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

美取消1000萬美元懸賞令 晤敘利亞新當家「會談融洽」

編譯中心╱綜合21日電
沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(右)16日在大馬士革會見了聯合國敘利亞問題特使佩德森(左)。(美聯社)
沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(右)16日在大馬士革會見了聯合國敘利亞問題特使佩德森(左)。(美聯社)

美國國務院的高級代表團20日抵達敘利亞首都大馬士革，與推翻總統阿塞德的沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(Ahmad al-Sharaa)會面。美方表示雙方會談良好，會取消對夏拉的恐怖分子1000萬美元懸賞令。

綜合美國Axios新聞網與英國BBC報導，這是阿塞德政權12月8日遭推翻後，美方外交官首度與夏拉會面。他之前用化名「喬拉尼」(Abu Mohammed al-Jolani)行事，但在推翻阿塞德政權後恢復使用真名。

由國務院近東事務助卿李弗(Barbara Leaf)所率的美國代表團，當地時間20日上午於重重護衛下抵達大馬士革，陪同她者還包括前美國的敘利亞特使魯賓斯坦(Daniel Rubinstein)，魯賓斯坦將暫時以美國駐敘最高外交官的身分留在當地。

此行是美國國務院官員十多年來第一次到訪敘利亞，也是阿塞德政權垮台後美國與敘利亞過渡政府恢復外交接觸的一環。

美方官員認為，與夏拉的會面「良好且富有成效」。李弗表示，夏拉承諾絕不任由恐怖團體在敘利亞活動或威脅鄰邦、美國。

美國政府之前把夏拉列為恐怖分子並對他懸賞1000萬美元。李弗表示，鑒於這回雙方會談融洽，美國宣布不再對他懸賞。

李弗表示，夏拉予人一種務實的感覺，並在婦女和少數族裔權益問題上呈現溫和立場。她強調這次會面是好的開始，「但我們會看對方的行動，而不僅只言語」。

此外，敘利亞官方消息人士21日透露，新執政團隊已任命伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」軍事首長阿布卡斯拉(Murhaf Abu Qasra)，擔任過渡政府的國防部長；反抗軍另一名高層席巴尼(Asaad Hassan al-Shibani)則任外交部長。

路透報導，戰時化名哈瑪威(Abu Hassan al-Hamawi)的阿布卡斯拉，是沙姆解放組織高層官員，在敘利亞革命期間曾領導多場軍事行動。現年37歲的席巴尼，畢業於大馬士革大學，先前負責領導反抗軍在伊德利布省所成立政府的政治部門。

沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉。(美聯社)
沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉。(美聯社)

敘利亞 阿塞德 國務院

上一則

緊跟數位腳步 大英百科停印紙本躍AI公司 估年營收2億

下一則

日本北九州中學生隨機被殺 上萬人不敢上學

延伸閱讀

敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命

敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命
美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方1000萬

美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方1000萬
中東亂局 阿塞德垮台 美以惡人皆爭功

中東亂局 阿塞德垮台 美以惡人皆爭功
納粹後最慘烈...敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

納粹後最慘烈...敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切