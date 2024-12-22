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關鍵盟友倒戈將提不信任案 加拿大總理大位恐難保

編譯中心╱綜合21日電
加拿大總理杜魯多(左)的一個重要政治盟友、新民主黨領袖駔勉誠(右)表示，將在下議院1月27日冬季休會結束後，提出正式的不信任動議。(路透)
加拿大總理杜魯多(左)的一個重要政治盟友、新民主黨領袖駔勉誠(右)表示，將在下議院1月27日冬季休會結束後，提出正式的不信任動議。(路透)

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政的自由黨少數政府，觸發國會大選。值此之際，杜魯多20日大幅改組內閣，一口氣撤換了三分之一的官員，欲藉此「保命」。

民主國家如日本、南韓、德國、法國在上回各自的大選中都是執政黨無法單一過半，必須與友黨或更多政黨組成聯合政府。這樣的後果是政局容易陷入不穩定，如同2024年邁入尾聲之際，日韓德法政壇呈現的局面，如今加拿大也加入這行列。

路透報導，新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）此前協助杜魯多保住總理職位。20日他表示，將在下議院1月27日冬季休會結束後，提出正式的不信任動議。

如果所有反對黨支持該動議，杜魯多將在擔任總理超過9年後下台，並舉行大選。

過去18個月的多項民調顯示，由於選民對高物價及住房危機的疲憊與憤怒，使得自由黨的支持率大幅下滑，並可能在選舉中慘敗給最大在野黨、立場中間偏右的保守黨。

新民主黨與自由黨一樣，旨在吸引中左派選民支持，但駔勉誠批評杜魯多太受制於大企業的利益，「無論誰領導自由黨，這個政府的時辰已到。我們將在下議院的下次會期明確提出不信任動議」。

在野的保守黨此前曾三次發起不信任動議，但均因未得到新民主黨的支持無果而終。

民調顯示，67%受訪者認為杜魯多應下台；保守黨支持度領先自由黨25個百分點，創歷史新高。

目前杜魯多正面臨政治生涯中最大的挑戰，內部黨內不滿，保守黨、新民主黨的壓力也隨之而來；對外，又有川普大力推行的貿易關稅，使杜魯多的未來備受關注。

杜魯多說：「新部會將實現加拿大人心中最重要的事：讓生活更加負擔得起，並促進經濟成長。」但杜魯多所屬自由黨內部有些人呼籲他辭職，擔心選民已厭倦他的領導，將不利自由黨在下次大選的選情。

杜魯多 民主黨 加拿大

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