我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

「德極右翼才能救國」？ 馬斯克挨批干預德國大選

編譯中心╱綜合21日電
馬斯克被指企圖干預德國明年2月舉行的國會大選。(路透資料照片)
馬斯克被指企圖干預德國明年2月舉行的國會大選。(路透資料照片)

美國科技富豪馬斯克20日在其社群媒體X指稱，唯有極右翼的「德國另類選擇黨」(AfD)能「救德國」。這番話惹來巨大爭議，德國政壇反應兩極，部分人士批評他企圖干預德國預定明年2月舉行的國會下院聯邦議院大選。英國衛報更批評馬斯克藐視法律，正變成「一個人的流氓國家」。

馬斯克在X上一段對德國中間偏右的基民黨領袖梅爾茨影片顯示，他批評梅爾茨不願與反移民的AfD合作。多項民調顯示，梅爾茨可望在明年大選後躋身下任總理，AfD的支持度則暫居第二名。

德國政府雖避免直接置評，但主要政黨國會議員對馬斯克關於AfD的言論表達不滿，這些政黨多不願與AfD合作。

基民黨籍國會議員瑞德克對德媒商務日報說，一位美國新政府的要角介入德國選舉活動，這是具威脅性、令人惱怒又不能接受的行為。

社民黨籍德國總理蕭茲則表示，「我們有言論自由，這也適用億萬富豪。這意味著你能說些不正確、沒有明智政治建言的話」。

社民黨籍國會議員薛佛也對德媒每日鏡報說，完全無法接受馬斯克前述說法，「我們與美方關係很密切，但現在必須勇敢面對我們的友人，我們反對(他們)干預我們的選舉活動」。

AfD當然樂見馬斯克的支持，黨魁魏德爾特地錄影片向他表達謝意，並強調該黨是德國「唯一而且僅有的選擇」。魏德爾轉貼馬斯克的發文並說，「對！你超正確，馬斯克」。

德國聯邦憲法保護局(BfV)此前將AfD列為疑似右翼極端組織。在某些邦該黨被視為右翼極端主義。去年4月BfV將AfD青年組織「德國青年另類選擇」正式認定為右翼極端團體，理由是它在活動和公開言論中具明顯排外傾向，並企圖淡化與否認納粹罪行，違反德國基本法。

衛報指馬斯克利用其巨額財富扭曲社會，儼然成為美國「聯合總統」。馬斯克在美國大選期間投入2.5億美元直接支持川普，此前則斥資440億美元收購X平台，利用該平台的演算法影響3億用戶。研究顯示，X平台演算法經過調整，以增加保守派用戶，幫助川普勝選。

在過去半年間，馬斯克持續插手國際事務；他要求阻止移民拘留計劃的義大利法官下台、在X平台傳播虛假信息煽動英國騷亂、提出向極右英國改革黨提供1億美元，企圖直接干預英國政治，還違反歐盟法律，拒絕在X平台引入審查制度管控虛假信息。

德國 馬斯克 川普

上一則

英媒：川普會繼續援烏 要求北約國防預算占GDP 5%

延伸閱讀

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
只有「極右反移民」政黨可以救德國？馬斯克選前表態遭批「有失尊嚴」

只有「極右反移民」政黨可以救德國？馬斯克選前表態遭批「有失尊嚴」
醫開車撞德聖誕市集2死逾60傷 馬斯克籲總理蕭茲下台

醫開車撞德聖誕市集2死逾60傷 馬斯克籲總理蕭茲下台
馬斯克身價進逼5000億美元 川普利多加持下還會繼續增加？

馬斯克身價進逼5000億美元 川普利多加持下還會繼續增加？

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切