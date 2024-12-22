「德極右翼才能救國」？ 馬斯克挨批干預德國大選

馬斯克被指企圖干預德國明年2月舉行的國會大選。(路透資料照片)

美國科技富豪馬斯克 20日在其社群媒體X指稱，唯有極右翼的「德國 另類選擇黨」(AfD)能「救德國」。這番話惹來巨大爭議，德國政壇反應兩極，部分人士批評他企圖干預德國預定明年2月舉行的國會下院聯邦議院大選。英國衛報更批評馬斯克藐視法律，正變成「一個人的流氓國家」。

馬斯克在X上一段對德國中間偏右的基民黨領袖梅爾茨影片顯示，他批評梅爾茨不願與反移民的AfD合作。多項民調顯示，梅爾茨可望在明年大選後躋身下任總理，AfD的支持度則暫居第二名。

德國政府雖避免直接置評，但主要政黨國會議員對馬斯克關於AfD的言論表達不滿，這些政黨多不願與AfD合作。

基民黨籍國會議員瑞德克對德媒商務日報說，一位美國新政府的要角介入德國選舉活動，這是具威脅性、令人惱怒又不能接受的行為。

社民黨籍德國總理蕭茲則表示，「我們有言論自由，這也適用億萬富豪。這意味著你能說些不正確、沒有明智政治建言的話」。

社民黨籍國會議員薛佛也對德媒每日鏡報說，完全無法接受馬斯克前述說法，「我們與美方關係很密切，但現在必須勇敢面對我們的友人，我們反對(他們)干預我們的選舉活動」。

AfD當然樂見馬斯克的支持，黨魁魏德爾特地錄影片向他表達謝意，並強調該黨是德國「唯一而且僅有的選擇」。魏德爾轉貼馬斯克的發文並說，「對！你超正確，馬斯克」。

德國聯邦憲法保護局(BfV)此前將AfD列為疑似右翼極端組織。在某些邦該黨被視為右翼極端主義。去年4月BfV將AfD青年組織「德國青年另類選擇」正式認定為右翼極端團體，理由是它在活動和公開言論中具明顯排外傾向，並企圖淡化與否認納粹罪行，違反德國基本法。

衛報指馬斯克利用其巨額財富扭曲社會，儼然成為美國「聯合總統」。馬斯克在美國大選期間投入2.5億美元直接支持川普 ，此前則斥資440億美元收購X平台，利用該平台的演算法影響3億用戶。研究顯示，X平台演算法經過調整，以增加保守派用戶，幫助川普勝選。

在過去半年間，馬斯克持續插手國際事務；他要求阻止移民拘留計劃的義大利法官下台、在X平台傳播虛假信息煽動英國騷亂、提出向極右英國改革黨提供1億美元，企圖直接干預英國政治，還違反歐盟法律，拒絕在X平台引入審查制度管控虛假信息。