開車衝撞德國聖誕市集釀死傷 嫌犯曾發文「屠殺德國人」

來自沙國的50歲犯嫌塔利布。(取自X)

德國 東部城市馬德堡（Magdeburg）當地時間20日傳出汽車衝撞聖誕市集事故，造成至少2人死亡、逾68人受傷，被捕的肇事嫌犯為50歲沙烏地阿拉伯 的醫師，曾在社群自豪宣稱自己有「屠殺德國人」的傾向，至於確切犯案動機尚待釐清。

每日郵報報導，來自沙烏地阿拉伯的50歲精神病學和心理治療家塔利布（Talib Al-Abdulmohsen），2006年起便定居德國，擁有德國永久居留權，2016年起被德國當局認定為放棄伊斯蘭教、背棄沙國的政治難民。

塔利布在帳戶簡介寫道，「沙烏地阿拉伯軍事反對派」、「德國在德國境外追捕沙烏地阿拉伯女性尋求庇護 者，以毀掉她們的生活。德國想要使歐洲伊斯蘭化」；同時，他也經常轉發含有圖片或影片的貼文，包括一名在已婚狀態下與年輕男子通姦的年輕穆斯林婦女遭亂石砸死的內容。

塔利布在犯案前幾小時還曾宣稱，德國當局打開了他的郵件、竊取USB隨身碟等物品，「我認為德國公民，應該對我所面臨的迫害負責。」

此外，塔利布似乎也是右翼「德國另類選擇黨」的粉絲，6月時曾轉發該黨領袖魏德爾（Alice Weidel） 的推文，稱「左派瘋了。我們需要選擇黨來保護警察免受他們迫害。」德國聯邦憲法保護局早先將「德國另類選擇黨」視為疑似右翼極端組織。

報導指出，塔利布也曾於2019年接受德媒《法蘭克福評論報》採訪，文章稱塔利布在接受心理治療師專業培訓期間，以訪問醫師的身分來到德國，後來在德國申請難民庇護，聲稱因為背棄伊斯蘭教而受到死亡威脅，最後被認定為政治難民。

不過，有網友在塔利布的X帳戶上發現，他曾自豪地表達「屠殺德國人」的傾向，且過去因涉嫌恐怖主義、將女孩從沙烏地阿拉伯和波斯灣國家偷渡至歐盟，而遭到沙烏地阿拉伯通緝。

⚡️BREAKING:



The individual who ran into crowd with a car at Christmas market in Magdeburg, Germany has been allegedly identified as Talib Al-Abdulmohsen, an atheist & Ex-Muslim, Saudi-born psychiatrist and activist, he lived in Germany since 2006. He is extremely Anti-Islam.



He… pic.twitter.com/1kxjFKbPCH — Suppressed News. (@SuppressedNws) 2024年12月20日

塔利布20日晚間7時許開著一輛黑色汽車高速撞向聖誕市集中的人群，大批民眾遭撞擊倒地，目前官方數據指2人死亡、68人受傷，但當地媒體報導指死亡人數已增至11人。

塔利布當場被捕後，警方表示，根據目前所知，塔利布是孤狼式攻擊，第一時間懷疑嫌犯車內可能有爆炸裝置，一度封鎖周圍區域，後續排除懷疑後才讓市集持續正常進行，但也對安全措施進行加強。

當地政府表示，7個消防隊共計百名消防員、50名救難人員在現場救治。

影片片段顯示，事故發生後大批民眾紛紛逃竄，還有影片可見，孩童們放聲大哭，也有民眾圍在傷者身邊協助。

接受德國媒體《中德意志報》訪問的男子表示，聖誕市集已經宛如淪為「戰場」。