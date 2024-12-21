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世界頭號銀行搶犯 北韓今年竊加密幣13.4億美元創新高

編譯中心／綜合20日電
北韓今年透過加密貨幣駭客竊取的資金高達13.4億美元，創下這類竊盜史上最大金額；示意圖。（歐新社）
北韓今年透過加密貨幣駭客竊取的資金高達13.4億美元，創下這類竊盜史上最大金額；示意圖。（歐新社）

英國《金融時報》報導，區塊鏈分析公司Chainalysis的數據顯示，今年遭盜走的加密貨幣價值達22億美元，駭客數量也達303起，均創下歷史新高。值得注意的是，北韓組織今年透過加密貨幣駭客竊取的資金更高達13.4億美元，創下這類竊盜事件的新高水準，凸顯此一收入來源對於北韓的重要性。

根據Chainalysis數據顯示，2024年以來為止，北韓附屬團體的對加密貨幣的竊盜總價值已是去年的兩倍多，累計共發生47起事件，已占全球加密貨幣駭客攻擊的三分之二。

美國官員指稱，北韓情報系統在近幾十年來培養了一支訓練有素的駭客大軍，目標瞄準西方機構，近年來已成為「世界頭號銀行搶劫犯」。

負責監督國際制裁實施情況的聯合國專家小組發現，北韓利用這些網路犯罪活動所籌集的資金來資助其非法飛彈和核子計畫，估計北韓的飛彈計畫有三分之一是藉由網路犯罪所資助。

Chainalysis國家安全情報主管佛利曼(Andrew Fierman)表示：「北韓長期以來一直試圖逃避國際制裁，藉以延續其大規模殺傷性武器和導彈計畫。」佛利曼指出， 「從歷史來看，北韓曾透過各種手段做到這一點，包括規避航運策略、海外工人和利用空殼公司，如今，竊取加密貨幣已成為他們為其政權提供資金的工具管道之一。」

北韓駭客大膽進行的竊盜行為，包括今年5月從日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin竊取了4500枚比特幣，價值達3.05億美元。 以及7月印度的WazirX也損失2.35億美元。

Chainalysis透過中介網路追蹤了大部分被盜走的比特幣，最後進入了柬埔寨的加密貨幣交易所。

由於川普(Donald Trump)在11月贏得美國總統大選，使得比特幣價格今年飆升至10萬美元之上，根據Chainalysis的數據，今年被盜加密貨幣的總價值增加了 21%，達到22億美元，而有紀錄駭客數量也達303起，創下歷史新高。

值得注意的是，Chainalysis的數據還顯示，在北韓和俄羅斯在今年6月簽署戰略夥伴關係，開始加強兩國貿易和軍事聯繫後，北韓的駭客活動在下半年便有所放緩，因北韓駭客所造成的平均每日加密貨幣損失已較尚未簽署前減少一半。

北韓 貨幣 駭客

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