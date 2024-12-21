2024大新聞 法媒點評川普勝選、阿塞德垮台、泰勒絲熱潮…

敘利亞總統阿塞德11月遭反抗軍「沙姆解放組織」推翻逃亡，政權垮台。（美聯社）

川普贏得美國總統大選 、敘利亞總統阿塞德垮台、巴黎奧運 ...等，都是今年全球新聞事件的代表。以下是法新社回顧2024年成為頭條新聞的重要事件：

中東戰火擴大蔓延

統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的襲擊後，以色列今年持續對加薩發動攻勢，殺死了幾名哈瑪斯的領導人，並將戰線擴大到黎巴嫩。

敘利亞阿塞德垮台

在敘利亞，伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）11月27日發動為期11天的閃電攻勢後，總統阿塞德（Bashar al-Assad）逃到俄羅斯 首都莫斯科。

俄烏戰爭衝突升高

俄羅斯2022年2月24日對鄰國烏克蘭發動全面侵略後，烏克蘭去年反攻失利，但今年8月突襲成功攻入俄國的庫斯克州（Kursk）。儘管如此，這卻未能達成烏克蘭的目標，也就是讓俄軍調離烏東戰場。

川普再當選美總統

川普再次震驚世界、贏得美國總統大選，也讓原本預測這場選舉差距緊繃的民調機構跌破眼鏡。

普亭連任加緊控制

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3月贏得總統選舉後，開始他的第5個總統任期。被判刑19年關在北極監獄的普亭勁敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2月在不明情況下死去。

巴黎奧運會的喜悅

本屆夏季奧運從7月26日到8月11日在法國首都巴黎登場，由沿著塞納河（Seine）舉行的盛大開幕式拉開序幕。其後在巴黎及其聞名世界的古蹟和景點，從艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）到凡爾賽宮（Palace of Versailles），在這3周中迎接壯觀的體育表現。

社群媒體受到檢視

創辦加密通訊軟體Telegram的俄羅斯人度洛夫（Pavel Durov）8月在法國被捕，他被控未能約束平台上的極端主義與違法內容；而美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下後由推特（Twitter）改名為X的社群媒體平台，則在其最大拉丁美洲市場巴西因假消息相關法律角力，8月被封鎖40天。

中國經濟走下坡路

世界第2大經濟體中國受到房地產危機和家庭消費疲弱的打擊。北京推出一系列措施來提振經濟，包括調降主要利率和提高地方當局的債務上限。

全球多地熱浪乾旱

世界多個大範圍地區今年持續出現破紀錄高溫，幾乎肯定會成為有紀錄以來最熱的一年。頑強的全球暖化不僅引發熱浪和乾旱，也因降雨格外劇烈導致屢見致命洪水。

極右派在歐擴版圖

6月舉行的歐洲議會選舉，確認了民族主義和極右派政黨在法國、德國、比利時、奧地利、義大利和荷蘭勢力攀升。

委內瑞拉強人連任

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）7月贏得第3個6年任期，但投票結果遭到反對派和國際社會的質疑。他的勝選經由官方宣布後，爆發的民眾抗議遭到政府武力殘暴鎮壓，造成28人死亡和約200人受傷，另有2400多人被捕。

美國流行樂天后泰勒絲全球巡演掀起熱潮，總收入破20億美元創下歷史紀錄。（美聯社）

勒絲全球掀熱潮

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的大型世界巡迴演唱會去年3月從美國展開，今年12月在加拿大結束。根據美國演唱會資訊雜誌Pollstar的說法，這輪巡演總收入突破20億美元，創下歷史紀錄。