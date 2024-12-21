移民開車衝撞德聖誕市集人群 2死逾60傷 車上還藏爆炸裝置

鄰近德國首都柏林的馬德堡鎮20日發生兇嫌駕車衝入聖誕市集，造成至少二人死亡、60多人受傷的恐怖攻擊事件，兇嫌據稱為來自沙烏地阿拉伯的移民。圖為事件發生後，急救人員前往處理。(美聯社)

德國 東部馬德堡鎮(Magdeburg)官員們表示，來自沙烏地阿拉伯 的合法移民20日駕車衝入熙熙攘攘的當地聖誕市集，造成至少兩人死亡、60多人受傷，對當地維安單位堪稱一大挫敗；他們最近才接獲警告說，各地市集有可能遭遇伊斯蘭極端分子攻擊。

華爾街日報(WSJ)報導，薩克森-安哈特邦(Saxony-Anhalt)州長哈茲洛夫(Reiner Haseloff)在現場表示，嫌犯是來自沙烏地阿拉伯的醫生，現年50歲，2006年起便合法居住在德國，目前已被拘捕；死傷者中有一名小孩。

哈茲洛夫表示，本案發生在當地時間晚間7時過後不久，目前判定是否為恐怖攻擊言之過早，但肯定有好些因素朝恐攻方向指認。

已經核實、發布在社媒的視頻內容顯示，一大群人在巷弄狹小的市場攤販前排隊，汽車往他們衝去；另一支未經核實的視頻顯示，州首府中心的市集周遭躺著很多人。

這次攻擊事件喚起德國人的痛苦回憶，距2016年發生在首都柏林市的恐攻紀念日才一天；當時一名突尼西亞籍難民庇護申請人遭到拒絕，竟偷竊一輛卡車，往首都中心的聖誕市集撞去，造成13人死亡。

馬德堡市警局表示，目前正對聖誕市集發生事故廣泛調查。哈茲洛夫表示，德國總理蕭茲(Olaf Scholz) 21日將前往事發地點視察。

中間偏右的基民盟(Christian Democratic Union)在明年2月大選前民調領先，該黨黨主席梅爾茲(Friedrich Merz)表示，馬德堡傳出事故，令人難受、苦惱。

自2016年12月19日柏林恐攻事件以來，聖誕市集舉行時戒備都升高，安全警衛經常在入口管制背包，用護柱封鎖入口，不讓車輛駛入。

哈茲洛夫表示，嫌犯正接受審訊，不肯談論自己的行凶動機。該男子駕駛一輛租來的寶馬(BMW)汽車撞進市集，被認定為獨自一人行動，該市居民並未面臨其他危險。警方在他車上還搜到爆炸裝置。