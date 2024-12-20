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加拿大收緊工作移民 打擊出售許可證 取消額外加分

編譯中心╱綜合19日電
加拿大移民部收緊工作移民政策，將停打擊出售臨時工作許可證。(路透)
加拿大移民部收緊工作移民政策，將停打擊出售臨時工作許可證。(路透)

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）17日表示，政府將停止向透過臨時外國勞工計畫獲得工作機會的人，在申請居留給予額外加分，藉此打擊不道德的移民顧問及企業雇主向申請永居尋求加分的外國人出售臨時工作許可證的詐欺情况。

綜合外電報導，臨時工作簽證在申請永久居留的快速通道計畫中可給予50至200分，分數按職位和薪酬高低而定。快速通道為計分制系統，根據申請者的教育水平、工作經驗、年齡等因素評分，最高分的一批申請者會獲邀申請居留。至於雇主要取得臨時工作簽證以聘用外國人，就要先通過勞動力市場影響評估（LMIA），以證明有聘用外國勞工的需要。

加拿大政府今年首季批出約7.1萬個LMIA，高於去年的6.33萬個，大多數申請涉及農場工、廚師、貨車司機和建築工等。有業內人士稱，由於積分制的移民制度近期有變，外國人取得居留資格難度增加，令獲通過LMIA工作的需求上升。

不少新移民都利用取得臨時工作許可作為移民加國的途徑，惟他們的困境亦遭不良人士利用。加國政府委託的一項調查顯示，有移民為獲工作機會被收取1萬至18萬加元費用。

米勒在記者會上公布取消外國人獲臨時工作簽證而得到額外加分的安排，表示要加強該計畫的詐騙情况。米勒公布的其他相關措施包括禁止入境口岸申請簽證，即臨時居留的外國人出境後隨即入境，以即日更新簽證文件，當局亦有權以公眾利益為由取消或修改移民文件。此外政府亦推出13億加元邊境計畫以減少邊境擁擠並加強邊境安全。

加拿大2024年吸納的永久居民目標為48.5萬人，惟政府今年10月底宣布調整移民政策，把2025年的吸納永久居民目標人數減至約39.5萬，較去年時訂下的50萬目標大降21％，2027年再降至36.5萬人。

移民 工作簽證 邊境

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