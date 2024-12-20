我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

搶川普上任前 拜登政府宣布2035年前減排61%至66%

記者陳熙文／華盛頓綜合報導
美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%；圖為拜登(右)11月13日在白宮橢圓形辦公室會見當選總統川普。(路透)
美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%；圖為拜登(右)11月13日在白宮橢圓形辦公室會見當選總統川普。(路透)

美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi Zaidi）表示，美國會盡自己的本份，讓守住全球溫度升高攝氏一點五度的目標繼續保存下去。

「聯合國氣候變化綱要公約」（United Nations Framework Convention on Climate Change）於2015年通過「巴黎協定」(Paris Agreement) ，要求各成員國提出淨零碳排的政策規畫，和國家自定貢獻，言明對溫室氣體減量的承諾，並每5年更新一次。下一輪國家自定貢獻將在2025年2月截止。

第29屆氣候峰會（COP29）日前在亞塞拜然落幕，峰會期間即傳出，雖然美國前總統川普贏得大選勝利，預料將大幅縮減美國對氣候議題的支持，但有白宮官員指出，美國政府正針對國家自定貢獻進行討論，並研究美國可以採取哪些行動，以及次國家行動的可能性，暗示在明年2月前訂出新的「國家自定貢獻」（NDCs）。

柴迪在18日指出，在拜登政府之下，美國將訂出一個嶄新、具有野心的目標，預計在2035年前，相較於2005年的水準，欲減少溫室氣體排放量達61%至66%；在此之前，美國的NDC目標為在2030年前減排50%至52%。

柴迪表示，這個範圍是一個更陡峭的途徑，邁向2050年淨零碳排的目標，意味著美國將盡自己的本份，保留住1.5℃的升溫防線。

不過川普於第一任總統任期中，就宣布退出「巴黎協定」，外界普遍推測川普明年就職後，有可能降低對氣候議題的支持，甚至再度退出巴黎協定。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，拜登政府此刻宣布NDC，明顯想要完成他們在氣候議題上的任務，不過他也認為，未來不能排除川普政府推翻這個目標的可能性。

川普 拜登 白宮

上一則

加拿大收緊工作移民 打擊出售許可證 取消額外加分

下一則

南韓：1.1萬北韓軍參戰被俄當砲灰 百死千傷

延伸閱讀

拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗

拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗
眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門

眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門
川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事