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移民巴西北部 獲合法居留、社福比東南部挑戰多

編譯中心╱綜合19日電

18日是聯合國訂定的「國際移民日」，根據巴西司法部國際移民觀察站最新報告顯示，巴西北部地區在接納外籍人士方面，較東南部面臨更多挑戰。

這項報告涵蓋2022年至2024年上半年，詳細分析巴西五大地區外籍人士的遷徙動態以及移民獲得社會福利的機會。巴西利亞大學研究員卡法甘迪（Leonardo Cavalcanti）表示，除了國籍構成差異外，移民進入巴西勞動市場或學校以及他們獲得社會福利的方式，每個地區都不盡相同。

例如北部地區，是目前委內瑞拉人進入巴西的主要大門，但移民的入境路徑以及獲得福利和公共政策方面，存在許多脆弱性。

巴西司法部勞工移民協調員帕比斯（Jonatas Pabis）指出，巴西是一個熱情好客的國家，無論是因為對它的文化認同還是其符合國際人權保護機制的健全立法，都吸引愈來愈多來自全球各地的人對在巴西生活感興趣。

根據報告，海地和委內瑞拉是過去20年最多移民到巴西的2個國家，人數已經超越傳統的葡萄牙人和來自北半球的人；現在也開始吸引來自非洲、東南亞和拉丁美洲其他國家的人。

巴西審核移民合法居留的可能性符合國際人權保障，COVID-19大流行之後，外籍人士在巴西尋找工作時，以人道主義對待移民變得更加明顯。

例如，巴西最富庶、人口最多的東南部地區（聖保羅州所在地），2022年至2023年，移民勞工人數成長10.4%，從7萬3900人增加到8萬1500人；2024年1月至6月，勞工人數呈持續成長趨勢，達到8萬7500人。

巴西 移民 勞工

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