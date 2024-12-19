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2024全球10大新聞 美國大選、中東戰事最受矚

中央社台北20日電
美國大選，川普(右)擊敗賀錦麗(左)再度入主白宮。(美聯社)
美國大選，川普(右)擊敗賀錦麗(左)再度入主白宮。(美聯社)

台灣媒體中央通訊社評選2024年全球10大新聞，川普擊敗賀錦麗當選美國總統居首，其次是急遽升溫的中東緊張局勢，而北韓將南韓定義為「頭號敵國」則搶占第3名。

中央社評選2024年全球10大新聞，主題取材截至11月27日止，因此近期南韓戒嚴風波並未選入，結果刊登於最新出版的「2025世界年鑑」。其中，全球10大新聞如下：

一、美國11月5日舉行總統大選，前總統、共和黨總統候選人川普擊敗民主黨總統候選人賀錦麗再度入主白宮，成為相隔132年後，美國史上第2位「任期不連續」的總統。本次大選過程戲劇化，歷經拜登中途退選與川普遭槍手暗殺未遂，吸引全球目光。

二、以哈戰爭持續不歇，以色列7月31日在伊朗暗殺哈瑪斯政治領袖哈尼雅，10月17日再擊殺接班人辛瓦，伊朗大為不悅，一度揚言報復；此外亦與北鄰黎巴嫩境內真主黨開戰，9月中於黎巴嫩全境引爆數千部呼叫器，造成至少42人死亡、3,500人受傷，續於9月27日晚間對貝魯特發動空襲，隔日真主黨證實領袖納斯拉勒死亡，其接班人薩菲丁一週後也喪命於空襲。一連串戰事加上加薩走廊人道危機，國際調停數度未果，造成中東局勢急遽上升。

三、南北韓緊張情勢升高，北韓1月正式將南韓定義為「頭號敵國」，雙方5月以來因北韓空飄垃圾氣球而互相衝突。北韓10月間指控南韓無人機兩週內3度在夜間飛到平壤上空挑釁，侵犯北韓主權與安全，平壤當局因而炸毀連接兩韓的鐵公路部分路段。

四、巴黎奧運7月26日至8月11日舉行，這是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運。巴黎成為繼倫敦後第2個3度舉辦夏季奧運的城市。美國以40金、總計126面獎牌排行首位，中國以40金、總計91面獎牌排名第2。

法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運。(美聯社)
法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運。(美聯社)

五、日本眾議院大選10月27日舉行，執政聯盟自民黨與公明黨合計席次215席，距過半數233席還差18席，是2009年來首度執政聯盟無法取得過半席次。10月1日甫就任首相的自民黨總裁石破茂，於11月11日眾議院首相指名選舉中驚險連任，不過他在第2輪得票未過半，成為1979年以來首位得票未過半的首相。

六、日本石川縣能登地區1月1日發生規模7.6地震，最大震度7。日本氣象廳一度發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」。這次強震造成至少260人死亡、1,291人受傷、19人失蹤。

七、新加坡前總理李顯龍5月15日交棒給副總理黃循財，結束近20年的執政。黃循財成為新加坡獨立60年以來的第4位總理，也是第2位非李氏家族成員出身的領導人。

八、美國5月14日宣布將對價值180億美元從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業，其中電動車關稅稅率增至原來的4倍，來到100%。歐盟10月29日也宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。

九、英國7月4日舉行國會大選，工黨囊括逾6成席次大勝，黨魁施凱爾成為新首相。原執政黨保守黨慘敗，結束長達14年的執政。

十、中國與菲律賓在南海的爭端逐漸升溫，菲國指控中國海警船2月中旬在黃岩島附近阻擋菲國政府船隻為漁民補給，3月初菲國海岸防衛隊船隻於南海運補，遭中國海警以水砲襲擊，致4人受傷，中國海警更於6月17日攻擊在仁愛暗沙執行補給的菲國人員，致7名士兵受傷。

中國與菲律賓在南海的爭端逐漸升溫，圖為中國海警鶴寶艦執法員在黃岩島附近海域走訪漁...
中國與菲律賓在南海的爭端逐漸升溫，圖為中國海警鶴寶艦執法員在黃岩島附近海域走訪漁船。(新華社)

巴黎奧運 川普 賀錦麗 電動車 施凱爾

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