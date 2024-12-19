訪日外國客前11月3337萬人再創新高 南韓居冠、美第4

日本政府觀光局18日公布11月訪日外國遊客數量統計，統計2024年前11個月外客人數高達3338萬人，再創歷史新高。（路透）

日本 政府觀光 局（JNTO）18日公布11月訪日外國客人數為318萬7000人，較去年同期成長30.6%，且1月到11月累計高達3337萬9900人，超過2019年全年的3188萬人再創新高紀錄。

日本經濟新聞報導分析11月訪日外國客人數，受到各國或地區的假日及學校假期較少影響，所以低於創單月新高紀錄的10月。

從國家或地區別來看，南韓以74萬9500人居冠，較去年同期成長15.3%；成長最多的是排名第2的中國，54萬6300人是去年同期的2.1倍；排名第3的台灣48萬8400人成長21%；排名第4的美國24萬7500人成長34%；香港 以22萬7100人排名第5，成長13.3%。

在訪日外國客的消費金額方面，今年1月到9月累計5兆8582億日圓，已超過2023年一整年的規模。

但另一方面，這些訪日外國客大多集中在日本三大都市圈或人氣觀光景點，根據地區不同也引發了嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

日本政府提出2030年訪日外國客人數要達到6000萬人目標，為了進一步吸引外國客到訪及提高消費金額，推動外國客分散到地方的對策變得更為重要。