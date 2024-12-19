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英政治史最大捐款 傳馬斯克砸1億助改革黨組建下屆政府

編譯中心／綜合18日電
外傳美國富豪馬斯克準備資助英國改革黨，將成「英國政治史上最大捐款」。（美聯社）
外傳美國富豪馬斯克準備資助英國改革黨，將成「英國政治史上最大捐款」。（美聯社）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）16日與英國改革黨（Reform UK）法拉吉（Nigel Farage）會面，傳馬斯克向該黨提供大筆捐款，以擊敗工黨和保守黨，但法拉吉表示，兩人談及捐款一事，至於外界猜測金額高達1億美元的消息，是愚蠢的說法。

美國候任總統川普（Donald Trump）16日在佛羅里達州海湖莊園與各國高層會面時，法拉吉與馬斯克亦在現場。英國廣播公司（BBC）報導，法拉吉承認與馬斯克會面時有討論到金錢，外界猜測馬斯克可能會捐出高達1億美元資金。法拉吉17日在社交平台X上分享了一張他與馬斯克的合影，並配文稱「英國需要改革」。馬斯克隨後回復：「絕對需要」。報導分析，馬斯克可能打算支持改革黨上台，以組建下一屆英國政府。

法拉吉17日在《每日電訊報》發表了一篇題為《馬斯克認為英國正深陷困境》的文章稱，馬斯克讓我們毫無疑問地相信，他就是我們的後盾。在媒體如此激烈的猜測之後，不可避免地會討論資金問題，並將就此進行持續的談判。

《每日電訊報》稱，這是法拉吉或馬斯克首次承認後者正考慮捐款數百萬英鎊的傳言，可能是英國政治史上最大一筆捐款。

報導指出，馬斯克曾批評英國工黨政府並指責英國首相施凱爾（Keir Starmer）。馬斯克對英國《線上安全法案》（Online Safety Bill）非常擔憂，該法案要求包括馬斯克旗下社交平台X在內的社交媒體公司對其內容進行監管。廢除或修改《線上安全法案》可能成為川普明年與英國進行貿易談判時的一項關鍵要求。

據報導，馬斯克身為美國公民，不能以個人身分為英國政黨進行政治捐款，但他或通過旗下社交平台X在英國的公司達成目的。

馬斯克 川普 施凱爾

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