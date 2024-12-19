尹錫悅彈劾案 學者認有望全票通過 總統「國師」被逮

南韓學者對於憲法法院審判尹錫悅彈劾案結果預測，認為有望全票過；圖為南韓警察17日在首爾憲法法庭前駐守。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 遭國會彈劾 後，全案已移送憲法法院審理。曾在南韓前總統李明博政府擔任法制處長，有南韓「第一憲法研究官」之稱的東西大學客座教授李石淵預測，全體憲法法院法官將一致判決尹錫悅彈劾案成立，將他撤職。

檢調方面，對尹錫悅親信的調查也如火如荼的展開，對尹錫悅夫婦而言，身分形同「國師」的僧侶「建進法師」全成裴，17日因涉嫌非法收受政治資金被檢方逮捕。法院預定19日庭訊。

尹錫悅18日在總統官邸度過64歲生日，並未安排特別活動或公開露面。他至今對涉嫌違法宣布戒嚴一事態度強硬，調查單位多次傳喚，他置之不理，警方數次到總統府搜索，也被拒絕。

韓民族日報等南韓媒體報導，憲法專家李錫淵在每日放送時事節目上表示，他認為「跟朴槿惠前總統的彈劾事由相比，此次彈劾尹錫悅理由更加重大且明確。總而言之，與尹錫悅相比，朴槿惠的彈劾事由『微不足道』」。

朴槿惠因閨密干政事件，被認定違反憲法和法律而遭彈劾，李錫淵認為，尹錫悅的叛亂指控更加嚴重，彈劾案遭憲法法院判決成立的可能性很高。

在朴槿惠彈劾審判時，李石淵當時也認為，憲法法院會一致判決將朴槿惠撤職，實際結果也是如此。針對尹錫悅彈劾案，李石淵則預測，這次案由更加明確，憲法法院最快2個月內得出結論。

另據韓媒報導，法號「建進法師」的64歲男子全成裴，17日被首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合搜查團以涉嫌在2018年永川市長選舉期間收受非法政治資金，涉嫌觸犯政治資金法等罪名，緊急逮捕。法院19日會庭訊全成裴。

報導指出，全成裴與尹錫悅夫婦關係密切，先結識尹錫悅的夫人金建希，曾當過金建希的顧問。尹錫悅2022年代表國民力量黨參選總統時，全成裴直接介入選舉工作，角色儼如「國師」，帶領打選戰。據當時競選團隊內部消息稱，全成裴以非公開方式介入尹錫悅在選戰中的重要決策，包括行程和人事決策等。消息曝光後，引起外界對尹錫悅迷信巫術的質疑，當時全成裴解釋「只是多次進出選舉對策部而己。」

尹錫悅夫婦迷信占卜巫術的傳聞在南韓廣為流傳，如尹錫悅上任後，強力推動總統辦公室從青瓦台搬遷到原為國防部的龍山大樓，被外界認為是想化解歷任南韓總統幾乎都下場淒涼的「青瓦台魔咒」。