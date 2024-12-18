向普亭示警 俄防長：做好10年內在歐洲、北約開戰準備

俄羅斯國防部長貝洛索夫對總統普亭等官員示警，俄羅斯必須做好未來十年在歐洲與北約作戰的準備；圖為俄羅斯安全委員會副主席、統一俄羅斯黨主席Dmitry Medvedev（中）於17日在莫斯科出席關於2025年俄羅斯政府軍工綜合體合約的會議。（歐新社）

俄羅斯 國防部長貝洛索夫16日對總統普亭 等官員表示，俄羅斯必須做好未來10年在歐洲與北約 作戰的準備。

路透報導，在普亭主持的一場國防會議上，貝洛索夫援引7月的北約峰會以及美國和其他北約成員國的軍事動作為依據，強調莫斯科必須為「未來10年可能與北約在歐洲發生直接衝突」做好準備。

貝洛索夫說，「考量未來軍事衝突性質」，提出一系列他認為必要的變革和改革，包括美國核武力量現代化計畫、在波蘭設立美國飛彈防禦基地、新的北約戰備計畫以及北約峰會上宣布的2026年在德國部署美國中程飛彈計畫。他示警，美國可能很快就會擁有可在8分鐘內打到莫斯科的極音速飛彈。

貝洛索夫補充，今年俄羅斯已將烏克蘭軍隊逐出近4500平方公里領土，每天拿下約30平方公里。

普亭看好俄烏戰爭局勢，他在會議上表示，大量志願軍正在扭轉烏克蘭戰爭局勢，對莫斯科有利，因為開源地圖顯示，他的軍隊正以2022年以來最快的速度前進。

普亭說：「俄軍牢牢掌握整個接觸線的戰略主動權。僅今年就解放了189個居民點。」他說，今年有43萬俄羅斯人簽署志願役，高於去年的約30萬人。

話鋒一轉，普亭指責西方將俄羅斯給推向「紅線」，普亭表示，「策略非常簡單，他們把我們給推向紅線，我們無路可退，只能做出回應，然後他們（西方領導人）就開始嚇唬他們的人民，並虛構俄國威脅」。

另一方面，俄羅斯正在部署新的戰略飛彈系統以擴充彈道武器庫，其戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）16日首度公開證實正在研發新型洲際彈道飛彈「白楊木」（Osina，暫譯），且計畫進行最大射程試射，警告將因應外部升高威脅加強測試。

卡拉卡耶夫日前接受俄羅斯國防部官方報紙紅星報（Krasnaya Zvezda）採訪，明確警告若俄羅斯認為安全受到威脅將作出回應，並表示計畫針對新的飛彈系統進行最大射程試射。

俄羅斯國營通訊社引述紅星報報導，卡拉卡耶夫說，「就射程而言，沒有俄羅斯飛彈到達不了的地方」，並且警告將因應升級的外部威脅，可能增加先進飛彈武器的測試強度。

卡拉卡耶夫首度公開證實，俄羅斯正在開發新型洲際彈道飛彈「白楊木」，且稱將「白楊木」及其他新飛彈系統投入作戰是首要任務。

他還說，俄羅斯正在完成一套類似於極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的開發，但並未提供更多細節。