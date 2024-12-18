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尹錫悅強硬鬥法 警再搜總統府對峙8hr 檢擬發逮捕令

編譯周辰陽／綜合17日電
被彈劾的韓國總統尹錫悅的支持者，17日在韓國首爾中央地方法院附近舉行集會，反對彈劾他。 （美聯社）
被彈劾的韓國總統尹錫悅的支持者，17日在韓國首爾中央地方法院附近舉行集會，反對彈劾他。 （美聯社）

南韓國會14日通過尹錫悅總統彈劾，全案現在送交憲法法院審理。韓媒17日報導，憲法法院已要求尹錫悅針對彈劾案提交答辯狀，辯護律師團隊則否認內亂指控，同意配合調查，並稱將在公開的彈劾聽證會上進行陳述。同時，南韓警方二度欲搜索總統府，但照樣無功而返。

合作偵查本部17日再次試圖搜查總統府，進入總統府總統警護處的電腦伺服器，以取得警察廳廳長趙志浩等人的保密電話通聯紀錄。尹錫悅在發布戒嚴當天打了6通電話給趙志浩，相關伺服器資料被視為偵辦案件的核心線索。不過，總統府仍以「公務及軍事機密要地不可擅自入內」為由，阻攔檢警。雙方對峙近8小時後，警方於下午6時左右撤離。

尹錫悅至今態度強硬，對於檢警傳喚、搜索等調查行動全不配合。從3日宣布戒嚴至今，調查此案的檢警完全無法和尹錫悅直接聯繫。

尹錫悅目前已因涉嫌內亂而接受檢警、國防部和反貪腐調查人員組成的「緊急戒嚴事件」合作偵查本部調查，並遭限制出境。如果罪名成立，尹錫悅和部分核心圈人士可能面臨無期徒刑甚至死刑。

南韓憲法法院已宣布，27日將針對尹錫悅彈劾案舉行審前聽證會。憲法法院法官金炯枓17日說，院方前一天上午已向尹錫悅發出通知，尹錫悅是在前一天收到通知書，則須在23日前提交答辯狀。

尹錫悅辯護律師之一石東炫說，尹錫悅否認內亂罪指控，「有信心在法庭上陳述自己的立場，並將依據自身信念行事」。

石東炫說，憲法法院何時公開辯論尚不明確，但若開庭，尹錫悅將出庭表態，主張不是為了篡奪政權而發起內亂，也沒有暴動因素，因此內亂罪不成立。

南韓檢察廳11日首度以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌傳喚尹錫悅，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕，隨後在16日二度傳喚，並於17日上午表示要求尹錫悅21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人。

針對尹錫悅是否會配合檢方要求到案，委任律師答稱「難以對外說明」，將於幾天內發表聲明。假如尹錫悅選擇到案配合調查，將是南韓史上首度有現任總統以嫌疑人身分接受檢方偵訊的案例。

此外，由警察廳、反貪腐機構與國防部組成的合作偵查本部也已經要求尹錫悅在18日前到案接受調查，但尹錫悅方面已表明當天不會出席。合作偵查本部再次通知尹錫悅21日前到案應訊，否則可能遭到逮捕。

南韓憲法法院令尹錫悅交答辯狀，圖為南韓總統尹錫悅12日向國民發表演說。（路透）
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尹錫悅 南韓 彈劾

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