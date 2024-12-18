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俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

美國私人防核掩體銷路佳 官方：躲地下室即可

記者顏伶如／綜合報導
南加一名屋主展示他的防核掩體，有傢俱和生活設施。(美聯社)
南加一名屋主展示他的防核掩體，有傢俱和生活設施。(美聯社)

國際緊張情勢升高，去年各國核武開銷累計達914億元。私人防核掩體(Nuclear Bunkers)在全球各地銷售一路走高，從小型金屬箱到彷彿豪宅的地下碉堡，應有盡有。

美聯社報導，當瓊斯(Bernard Jones Jr.)與妻子在加州內陸帝國(Inland Empire)打造夢寐以求的家園時，除了興建有瀑布的游泳池、家庭劇院、私人果園，還為了萬一發生核武戰爭而蓋了地下碉堡。瓊斯說，世界變得愈來愈不安全，「我們希望做好準備」。

瓊斯家的防核地下碉堡，入口處就在私人籃球場附近，看似不起眼的金屬艙門。進入隱藏式階梯之後，地底下的房間附有床位，共計可容納25人，有浴室、廚房，使用能夠自給自足的供電來源。瓊斯說，萬一發生核武戰爭，馬上知道要躲在哪裡；他說，兩年前極度不捨之下才賣掉房子。

不過，有專家警告說，這些防核碉堡可能製造一種假象，讓民眾以為遇到核武戰爭將有機會存活。專家說，民眾購買這些產品的同時，並沒有把思考重點擺在核子武器的真實與立即威脅，以及如何防止具有大規模殺傷力的核子武器擴散。

來自政府部門的災難因應專家則說，興建防核碉堡其實沒有必要。聯邦緊急事務管理局 (Federal Emergency Management Agency，FEMA) 對於核武爆炸的100頁因應指南當中，指示民眾立即躲到室內並且留在室內，若有地下室則更理想，至少一天遠離房子外圍的牆壁。該局指出，現有房舍空間就可以用來避免幅射塵。

報導指出，愈來愈多消費者購買碉堡以求心安。市調機構研究報告指出，防止炸彈、幅射塵掩體在美國的市場大餅，估計將從去年的1億3700萬元，成長到2030年的1億7500萬元。

南加一名屋主展示他在防核掩體中的儲水設施。(美聯社)
南加一名屋主展示他在防核掩體中的儲水設施。(美聯社)

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