我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

蕭茲信任投票遭否決 執政聯盟瓦解 德國會明年2.23改選

編譯盧思綸／綜合報導
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。（路透）
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。（路透）

德國國會16日召開特別會議，表決總理蕭茲的信任投票，最後蕭茲在733席國會僅取得207票信任票，未達過半數367票，信任投票遭否決，德國國會將解散並在明年2月23日提前改選。

蕭茲領導的執政聯盟已瓦解，他16日也喊話國會否決這項信任投票。蕭茲表示，提早選舉是他的目標，「我們需要更多經濟成長」。他說，德國需要更多投資，才能在支應本身軍費之際援助烏克蘭。他指責前聯合政府成員自由民主黨不支持這個理念，導致政府垮台。

蕭茲主要對手、民調領先的基民黨黨魁梅爾茨說，蕭茲「不值得信任」，無法勝任總理領導聯合政府，還損害德國在歐洲領導地位，「你在歐盟的表現令人尷尬」。梅爾茨並批評蕭茲公開批評前執政盟友自民黨，未能展現應有的尊重。

衛報指出，蕭茲和梅爾茨這番談話，似都在為選舉拉票。

蕭茲在2021年組成三黨聯合政府，包括他領導的社民黨、經濟部長哈貝克為首的綠黨，以及財政部前部長林德納為代表的自民黨。社民黨代表色為紅色，綠黨為綠色，自民黨為黃色，這個聯合政府因此被稱為「紅綠燈聯盟」。

聯合政府成立以來，三黨不斷發生政策歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，經濟衰退讓德國已成歐洲表現最差經濟體之一，聯合政府民調也持續滑落。為填補明年預算巨大缺口，蕭茲的社民黨和綠黨傾向增加稅收和舉債，自民黨卻認為應遵守憲法規定的「債務煞車」，避免過度舉債。蕭茲因此在11月6日開除自民黨財長林德納，導致聯合政府垮台。

蕭茲在12月11日依基本法第68條規定，表示政府已無法有效運作，因此主動向國會下議院聯邦議院申請信任投票。

這項投票程序從16日晚間8時展開。蕭茲與國會各派別代表發言後，733名議員進行唱名表決。蕭茲所屬的社民黨投票支持蕭茲，而民調遙遙領先的最大在野黨基民黨和自民黨則投下不信任票，綠黨則棄權。

社民黨在總席次733席的國會中占有207席，聯合執政成員之一的綠黨有117席，二者相加未達過半數的367席。僅由社民黨和綠黨組成的少數政府，在國會無法獲得穩定多數支持，藉提起信任投票，提早舉行國會大選、重組滿足國會多數的新內閣，才能確保國政順利運作。

蕭茲接著將向總統史坦麥爾提出解散國會，史坦麥爾已表示會同意，依法在收到蕭茲要求後21天內宣布解散國會，接下來，國會必須在60天內重新選舉，日期預定是明年2月23日。

歐洲新聞台報導，屆時蕭茲和聯合內閣將以看守身分續任，直到新政府組建完成。近年來德國國會選舉呈現各黨林立態勢，新政府組建可能需要數月時間。

政治新聞網站POLITICO報導，最新民調顯示，最大在野黨基民黨目前支持度32%，高居第一，黨魁梅爾茨很有可能成為新總理。極右派反移民的另類選擇黨支持度19%，衝到第二，蕭茲的社民黨則以17%居第三。

德紅綠燈內閣垮台 製表／馮克芸、茅毅
德紅綠燈內閣垮台 製表／馮克芸、茅毅

蕭茲 投票 德國

上一則

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

下一則

美烏首證實 至少30援俄北韓兵陣亡 20遺體雪地併排

延伸閱讀

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選
德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料

德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料
德國會信任投票案在即 蕭茲料將闖關失敗

德國會信任投票案在即 蕭茲料將闖關失敗
德國麵包店擴建挖到2800年前遺跡 好巧…也是1個烘烤坑

德國麵包店擴建挖到2800年前遺跡 好巧…也是1個烘烤坑

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
敘利亞流亡總統阿塞德(右)與其妻阿斯瑪。(路透資料照)

阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

2024-12-11 09:07
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸