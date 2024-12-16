我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普考慮赦免 亞當斯堅稱自己無罪

習近平不來？川普：美中可以一起解決全世界所有問題

住在90度懸崖邊緣 玻利維亞巫師不撤離：大地之母會保佑我們

聯合新聞網／即時報導
南美洲玻利維亞有一排住在懸崖邊的民宅，屋主是一些信奉大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」的巫師，他們堅信大地之母會保佑他們。 （路透）
南美洲玻利維亞有一排住在懸崖邊的民宅，屋主是一些信奉大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」的巫師，他們堅信大地之母會保佑他們。 （路透）

南美洲玻利維亞有一排在「懸崖邊」的民宅，房屋緊鄰懸崖邊緣，而且因為全球暖化及大雨的影響，市政府已經向住戶提出警告，並指出「有必要的話，會開始強制撤離」，但當地住戶卻堅決表示，大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」會守護他們。

根據《路透》，玻利維亞第二大城市「埃爾阿爾托」（El Alto）有一整排房子緊貼懸崖邊緣，離懸崖只有一扇窗戶的距離，只差一點就會跌入深淵，而這些住戶是安地斯薩滿巫師「亞提里」（yatiris），他們信奉大地之母「帕查瑪瑪」（Pachamama），並堅信帕查瑪瑪會保佑他們，所以不論是氣候變遷造成的暴雨頻繁，雨水侵蝕土壤，甚至造成地基鬆動，他們都相信只要獻上食物等祭品，地基就會穩固。政府當局表示「當地的地質已經越來越危急了，為了保障人民的生命安全，我們不排除用公權力，讓人民強制搬離」。

但面對這樣的危險，巫師們仍然拒絕搬遷，他們說：「我們會舉行獻祭儀式，作為對大地之母的報酬，這樣土地就不會產生移動，反而會因為我們真誠的心讓它穩定下來」，他們堅持會努力照顧土質，並想方法把雨水引流到其他地方。

當地人稱此處為「自殺之家」，附近的居民透露「這些巫師其實只是對強迫搬遷補助費用不滿意，他們是釘子戶」，而市長辦公室秘書帕里（Gabriel Pari）則表示「這個山谷的懸崖是90度，非常危險，這就是我們希望他們離開這個地方的原因，如果他們不想要搬遷，我們會不得不使用武力驅逐」。

南美洲玻利維亞有一排住在懸崖邊的民宅，屋主是一些信奉大地之母「帕查瑪瑪(Pach...
南美洲玻利維亞有一排住在懸崖邊的民宅，屋主是一些信奉大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」的巫師，他們堅信大地之母會保佑他們。 （路透）

氣候變遷 暴雨 暖化

上一則

台灣愛心米撫人心 為土耳其震災區災民送溫暖

下一則

美烏首證實至少30北韓兵陣亡 白宮：從第二道防線撤離

延伸閱讀

NBA／泰托姆回歸繳28分12籃板 塞爾蒂克對戰巫師7連勝

NBA／泰托姆回歸繳28分12籃板 塞爾蒂克對戰巫師7連勝
NBA／約柯奇狂飆生涯新高56分 金塊卻敗給16連敗爐主巫師

NBA／約柯奇狂飆生涯新高56分 金塊卻敗給16連敗爐主巫師
NBA／巫師遭獨行俠痛宰36分 連2季16連敗 史上第6隊

NBA／巫師遭獨行俠痛宰36分 連2季16連敗 史上第6隊
NBA／整個11月都沒有贏過 巫師14連敗 隊史第3長

NBA／整個11月都沒有贏過 巫師14連敗 隊史第3長

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
敘利亞流亡總統阿塞德(右)與其妻阿斯瑪。(路透資料照)

阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

2024-12-11 09:07
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活
華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜

華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
73歲「肥貓」鄭則仕負債 住貧民窟無人理 劉德華出手相救

73歲「肥貓」鄭則仕負債 住貧民窟無人理 劉德華出手相救
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍